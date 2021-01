NHL v číslech: Seth Jones - kandidát na Norris Trophy?

Seth Jones si díky výkonům v play-off vysloužil hodně pozornosti, a stačilo mu jen několik zápasů, aby se o něm začalo hovořit v souvislosti s Norris Trophy pro nejlepšího obránce NHL. Je to však zasloužené?

Seth Jones obránce, 26 let NHL 2020-2021 Z 9 G 0 A 1 B 1

Play-off 2020

Série s Tampou Bay v prvním kole posledního play-off stačila k tomu, aby byl Seth Jones mnohými komentátory NHL v zámoří zařazen mezi nejlepší obránce celé ligy a označen za kandidáta na Norris Trophy v nadcházející sezoně. Čím si to však vysloužil? S nadsázkou řečeno tím, že mu John Tortorella dával obrovský prostor na ledě a v jednom utkání, které šlo až do pátého prodloužení, dokonce zvládl odehrát 65 minut.

Pokud se totiž podíváme na jeho herní výsledky, Jones rozhodně mezi obránci Blue Jackets nevyniká. Jeho poměr střeleckých pokusů i očekávaných branek byl během vyřazovacích bojů menší než 45 %, u očekávaných branek pak mnohem blíže ke 40 %. Co ho zachránilo byly skvělé výkony Joonase Korpisala, který při Jonesově pobytu na ledě měl při hře 5 na 5 úspěšnost zákroků 97,1 %!

Sezona 2019/2020

Ani v základní části si Seth Jones při rovnovážném počtu hráčů nevedl nijak skvěle. Columbus protočil během sezony devět obránců, kteří odehráli více než 250 minut a v rámci poměru očekávaných branek byli horší než Jones pouze dva z nich. Jonese pak opět víceméně zachránily výkony brankářů, když s ním na ledě měli třetí nejvyšší úspěšnost zákroků, a poměr vstřelených a obdržených branek tak díky tomu vyzníval v jeho případě příznivě – 55,1 % ve prospěch Blue Jackets.

Spoustu otazníků pak ukazuje i jeho izolovaný vliv na hru Columbusu. Z devíti obránců Blue Jackets měl v loňské základní části Seth Jones nejhorší vliv na očekávané branky, kdy se Columbus s ním na ledě zhoršil o jednu desetinu v rozdílu očekávaných branek za hodinu hry. Naopak jeho nejčastější kolega Zach Werenski byl v kladných hodnotách. Pokud bychom vzorek rozšířili na celou NHL, Jones je v tomto ohledu na 169. místě z 233 obránců!

Můžeme namítnout, že Jones hraje velice těžké minuty, nicméně tyto statistiky s tímto faktem počítají. Jones však měl v rámci kvality protihráčů lehčí roli než třetina obránců. Dalším argumentem je také to, že Jones zároveň má vedle sebe i velice kvalitní spoluhráče, například právě Zacha Werenskiho. A kvalita spoluhráčů hraje ve vlivu na statistiky větší vliv než kvalita protihráčů.

Elitní bek?

Nutno také říci, že poslední sezona byla pro Jonese jednou z nejhorších za jeho působení v Columbusu a ročníky předtím měl kvalitnější, když se při pobytu na ledě držel v kladných číslech v rámci střeleckých pokusů i očekávaných branek. To můžeme vidět i na jeho profilu výše, který bere v úvahu právě poslední tři sezony, a ukazuje, že Jones patří do lepší poloviny mezi obránci NHL.

Jonesovi se rozhodně nedají upřít jeho ofenzivní schopnosti. Při hře 5 proti 5 od sezony 2017/2018 sbírá 1,09 bodu za 60 minut hry v rovnovážném počtu, což ho řadí na třicátou pozici, těsně před Werenskiho nebo Rasmuse Dahlina. Podobně si vede i v rámci střílení branek, kdy je s hodnotou 0,3 gólu za hodinu hry na 34. místě. Díky velkému prostoru, který dostává, je mezi beky za poslední tři roky 19. nejproduktivnějším obráncem při rovnovážném počtu hráčů a 16. ve všech herních situacích.

Jones směrem do ofenzívy má určitě čím přispět. To ukazuje na jeho profilu kromě bodové produkce (Scoring) i solidní hodnocení v rámci přihrávek (Passing) a tzv. Transition, tedy hry v neutrální zóně a přechodu z obranné do útočné třetiny.

Seth Jones má puk na své hokejce dost často a zapojuje se velmi aktivně do útočení. Často dokonce i jako lídr útočného snažení Jackets, kdy sám puk zaváží do útočného pásma a dostává se do střeleckých příležitostí. Jones má jednoznačně práci s pukem na vysoké úrovni. Jeho schopnosti však i přesto nepomáhají k tomu, aby měl Columbus nad svými soupeři herní převahu.

Za poslední tři sezony je jeho vliv na spoluhráče totiž téměř neznatelný. V rámci vstřelených a obdržených branek si spoluhráči s ním na ledě vedou naprosto totožně jako bez něho. Na očekávané branky potom má Jones lehce negativní vliv, mezi obránci Blue Jackets sedmý nejhorší z desítky beků, kteří v dresu Columbusu odehráli minimálně 1000 minut při hře 5 na 5.

Obránce, o kterém se mluví v souvislosti s Norris Trophy by však měl být schopný své spoluhráče dostat na vyšší úroveň. To je případ hráčů jako Victor Hedman, Dougie Hamilton či Roman Josi. Jones v tomto ohledu rozhodně nepatří mezi beky ke špičce.

Hořký start

To nás přivádí i k letošnímu ročníku. Columbus prozatím odehrál osm utkání, ve kterých si připsal tři výhry, tři prohry a dvě prohry v prodloužení, nebo na nájezdy. Posbíral tak 56,3 % možných bodů a je na šestém místě v Centrální divizi.

A Seth Jones? Ten sezonu, kdy je pasován na jednoho z favoritů na Norris Trophy, začal jednou asistencí v osmi utkáních. A nedaří se mu podle jeho představ ani v ostatních ohledech.

Při hře 5 na 5 je zatím nejhorším obráncem Blue Jackets. S ním na ledě má Columbus poměr střeleckých pokusů 46 procent, a je nejhorším z obránců Columbusu. V rámci kvality střel, tedy očekávaných branek, má pak poměr pouze 33,9 %. Opět nejhorší z hráčů Blue Jackets, a dokonce ho to řadí i mezi pětici nejhorších beků i v rámci celé NHL!

To, že Jonese zatím soupeři přehrávají se projevuje i na poměru vstřelených a obdržených branek, když byl americký obránce na ledě u čtyř vstřelených a sedmi inkasovaných. Poměr gólů za jeho pobytu na ledě je tedy 36,5 %, velice podobný očekávání. Nutno dodat, že téměř stejně je na tom i jeho defenzivní partner Zach Werenski. Oba dva se prozatím trápí na obou koncích ledové plochy.

Jones momentálně nedává mnoho pozitivních signálů směrem k tomu, že se jedná o jednoho z nejlepších obránců soutěže, za kterého ho někteří považují. Stejně jako v minulých letech je nejvyužívanějším hráčem Blue Jackets, nicméně je s velkým otazníkem, jak efektivním obráncem ve svých minutách Seth Jones je.

* Všechna data jsou k aktuální k 29. 1. 2020

