Ottawa si uvolňuje místo pod platovým stropem. Obětovala kvůli tomu i dvě volby v draftu

Ottawa Senators by v průběhu letošního trade deadline rozhodně neměla patřit k týmům, které se zařadí po bok velkých prodejců. Cílem kanadského týmu je udržet všechny největší opory pohromadě, zkusit ještě v této sezoně zaútočit na play-off, v nejhorším případě však v létě uzavřít několik důležitých kontraktů a tým ještě trochu posílit, čímž by mohla být přestavba definitivně hotová. Za tím účelem si vedení Senators uvolňují i prostor pod platovým stropem, když se zbavilo Nikity Zajceva, k němuž přibalilo také dvě volby v draftech a poslalo tento balíček do Chicaga výměnou za budoucí vyrovnání.

Chicago už před začátkem sezony potvrdilo, že je připraveno stát se odbyštitem nepotřebných kontraktů. A potvrzuje to i nyní, když se dohodlo s Ottawou na obchodu, který na první pohled možná nedává tolik smysl. Zatímco Chicago nabídne prozatím blíže nespecifikované budoucí vyrovnání, Ottawa za to odeslala do organizace z Illinois balíček, který obsahuje jednatřicetiletého obránce Nikitu Zajceva a volby ve druhém kole draftu 2023 a čtvrtém kole draftu 2026.

Pro oba týmy však tento obchod smysl dává. Chicago by se v příští sezoně mohlo dostat do problémů s naplněním minimálního platového rozpočtu a Zajcev, který má smlouvu i na příští rok, přináší tomuto týmu v probíhající přestavbě 4,5 milionu dolarů do platového zatížení. A Ottawě se větší prostor pod platovým stropem hodí.

Blackhawks to navíc nedělají ze samaritánských důvodů. Naopak, jsou za to odměněni draftovými picky, které při přestavbě potřebují. Zejména volba ve druhém kole draftu 2023, který je považován za velmi silný, se vedení Chicaga zajisté zamlouvá. A jako bonus je tu ještě ono čtvrté kolo draftu za tři roky.

Ottawě tato výměna dává smysl ještě z více důvodů, přestože cena se může zdát být vysoká. Jednatřicetiletý Zajcev neprožívá dobrou sezonu. Odehrál jen 28 zápasů, v defenzivě tolik nezářil a jeho odchodem si Senators uvolní před příští sezonou 4,5 milionu dolarů pod platovým stropem.

Je přitom jisté, že dostatečný prostor pod stropem potřebují. Musí totiž uzavřít novou smlouvu s Alexem DeBrincatem, který bude chráněným volným hráčem a o němž už bylo prohlášeno, že rozhodně působiště měnit nebude - i to je důvod, proč Ottawa nebude patřit během trade deadline k prodejcům. Nový kontrakt přitom nebude levná záležitost, už v tomto ročníku totiž pobírá 6,4 milionu dolarů.

Ottawa navíc bude muset řešit i další smlouvy. Chráněnými volnými hráči budou obránce Erik Brännström a útočníci Shane Pinto, Dylan Gambrell či Julien Gauthier. V platnost pak vstoupí kontrakt na 8,35 milionu dolarů pro Tima Stützleho, jenž jej podepsal už v září. A také se bude muset řešit situace v brankovišti, když končí smlouva Camu Talbotovi.

Senators mají svým způsobem přestavbu hotovou. V týmu mají několik velmi kvalitních mladých hráčů, kteří by tuto organizaci mohli v letech následujících táhnout. S potřebou uzavřít nové smlouvy a ještě trochu posílit, například na trhu s volnými hráči, se zkrátka každý ušetřený dolar hodí.

A když těch dolarů je čtyři a půl milionu, vyplatí se přibalit i draftové picky. Pro obě organizace se tedy jedná o výhodnou a solidní výměnu pro jejich vlastní budoucnost.

