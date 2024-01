Parise v Coloradu? Kdybychom hráli lépe, tak je u nás, mrzí hráče Islanders

Podpis Zacha Parise v Coloradu mnohé překvapil. Mezi těmi, kdo možná očekávali trochu jiný vývoj událostí, byli i jeho bývalí spoluhráči z Islanders. Přestože je mrzí, že se zkušený útočník na Long Island nevrátí, shodují se, že je to pro něho velká šance, jak zabojovat na sklonku kariéry o svůj první Stanley Cup.

Zach Parise má za sebou působivou kariéru v NHL. Pověsit brusle na hřebík však ještě připravený nebyl, což potvrdil už v prosinci. Tehdy se pustil do plného individuálního tréninku (předtím se především udržoval v kondici) a objevily se zmínky, že by se mohl vrátit zpět do akce.

Ještě před začátkem sezony se očekávalo, že Parise podepíše novou smlouvu s Islanders, když se rozhodne vrátit do ligy. Ostatně, když v květnu Ostrovani vypadli v prvním kole play-off, Parise oznámil, že si dá pár týdnů volno a pak se začne rozhodovat, co dál. „Pokud se vrátím, nejspíš podepíšu s Islanders, nebo nikde,“ prohlásil devětatřicetiletý útočník, jenž za newyorský tým odehrál poslední dvě sezony, během nichž nevynechal ani jedno utkání. Ve 164 zápasech zaznamenal 36 gólů a 33 asistencí.

Člověk míní, život mění. Parisemu se celá věc rozležela v hlavě a zatoužil po prstenu pro vítěze Stanley Cupu. A tak se urodila smlouva do konce sezony v Coloradu, které patří k aspirantům na zisk nejslavnějšího hokejového grálu.

Podle hráčů Islanders je toto rozhodnutí rozumné, přestože je pochopitelně velmi mrzí. Sami ale vědí, že by Parisemu útok na Stanley Cup nejspíš nabídnout nemohli. Newyorskému celku se nedaří a vypadá to, že bude rád, když při konečném účtování na konci základní části vůbec proleze do play-off.

„Jsem si jistý, že pokud bychom vyhráli alespoň osm dalších zápasů, které jsme mohli vyhrát, a měli dalších šestnáct bodů… Nebo klidně alespoň o deset bodů víc, než kolik máme nyní, tak by si oblékl náš modro-oranžový dres,“ prohlásil Mathew Barzal, který jako důvod, proč Parise podepsal kontrakt jinde, označil právě špatné výkony celého týmu.

Že se Parise rozhodl zkusit štěstí jinde, Barzal plně chápe. „Ví, že čas běží. Colorado je mezi týmy, které mohou vyhrát Stanley Cup. Přál bych si, abychom hráli lépe a dokázali ho přivést zpátky,“ řekl posmutněle.

S tím souhlasí i Brock Nelson, jenž si myslí, že pro Pariseho je podpis smlouvy u Colorada jedinečnou příležitostí, jak ke konci kariéry zabojovat o vysněný prsten. „Musí to pro něho být vzrušující,“ upozornil útočník, který celou kariéru strávil v New Yorku.

„Rádi bychom ho tu měli zpátky, pro celý tým to byl skvělý parťák. Ale zaslouží si zvítězit a teď má šanci toho docílit v Coloradu,“ dodal Nelson.

Parise v NHL hraje od sezony 2005/06. Postupně vystřídal dresy New Jersey, Minnesoty a NY Islanders. Ve 1224 zápasech zaznamenal 429 branek a 450 asistencí. V play-off přidal dalších 111 startů s bilancí 37+43.

