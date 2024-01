Pinto se chystá vrátit k hokeji. Trenér Ottawy s ním počítá, má to ale ještě háček

Americký útočník Shane Pinto se poctivě chystá na návrat k hokeji. Pomalu totiž vrcholí jeho jednačtyřicetizápasová suspendace, kterou od NHL vyfasoval za hazard. První zápas po suspendaci může odehrát už 21. ledna, má to však jeden podstatný háček - stále nemá uzavřenou novou smlouvu.

Třiadvacetiletý Pinto byl suspendovaný na polovinu sezony, tedy 41 zápasů, v říjnu. Tehdy se žhavě spekulovalo, proč stále nemá uzavřenou novou smlouvu a kde na něj Ottawa vezme peníze. Pak ale přišla informace, že Pinto porušil pravidla o hazardu a až do ledna může na hokej zapomenout.

Bližší informace ke kauze poskytnuty nebyly a všechny zmínky, co se vlastně stalo, byly pouze spekulacemi či nepotvrzenými drby. A jasno do případu nevnesl ani Pinto, který tento týden trénoval se spoluhráči z Ottawy a poprvé se od své suspendace setkal s novináři. Čeho se přesně dopustil, to odmítl komentovat.

„Určitě mě to trochu zaskočilo. Přišlo to tak nějak odnikud,“ pronesl po tréninku, který absolvoval v sobotu. Přestože do detailů zacházet nechtěl, reagovat na fakt, že se stal prvním potrestaným hokejistou NHL za hazard od čtyřicátých let minulého století, kdy trestu neunikli Billy Taylor a Don Galliner, musel.

Kauza je to totiž svým způsobem paradoxní. Ottawu totiž od roku 2021 sponzorovala sázková společnost Bet99 a v současnosti mají Senators při domácích zápasech na helmách logo jiné společnosti Betway. Pokud se podívá člověk na televizi, sleduje reklamy o sázení na NHL, všude jsou plakáty, billboardy... Sázení se zkrátka stává součástí zámořské soutěže. A Pinto (nebo někdo další, kdo měl přístup k jeho účtu, o čemž se spekuluje, že je pravým důvodem suspendace) překročil nějakým způsobem hranici.

„Teď je to vidět všude v reklamách. Nabádání k sázení je evidentní. Ale myslím, že na to se nedá vymlouvat. Musím být opatrnější a zralejší v tom, co dělám, a musím si uvědomit, v jaké pozici jsem. Profesionální sportovci jsou vždy pod mikroskopem,“ uvedl Pinto, který věří, že z jeho chyby (ať už byla jakákoliv) se mohou poučit další. „Je dobře, že teď mohu pomoci ostatním. Stal jsem se prvním po dlouhé době, takže se ostatní mohou poučit z mých zkušeností.“

Jinak by ale nejraději hodil poslední měsíce za hlavu. Teď se chce hlavně soustředit na hokej a návrat do hry.

Během své suspendace se poctivě udržoval v kondici a připravoval se na okamžik, kdy se bude moci připojit k mužstvu. „Hodně jsem bruslil, každý den jsem chodil na led. Myslím, že s kondicí nebude žádný problém,“ řekl sebevědomě.

Trenér počítá, že Pinto nastoupí proti Flyers

V uplynulé sezoně naskočil Pinto do 82 zápasů, ve kterých zaznamenal 20 branek a přidal 15 asistencí. Jednalo se o jeho první plnohodnotnou sezonu a rád by na své výkony navázal. Nechce promeškat už ani jeden zápas. Tím prvním po dlouhé suspendaci může být souboj s Philadelphií 21. prosince.

Podle informací s Pintem do sestavy počítá i trenér Ottawy Jacques Martin. A to navzdory tomu, že vše má jeden podstatný háček. Pinto totiž stále není oficiálně hráčem Ottawy. Je neustále chráněným volným hráčem bez smlouvy.

Generální manažer Steve Staios má tedy pouhý týden na to, aby se svým svěřencem uzavřel novou smlouvu, pokud nechce, aby Pinto i po odpykání suspendace zůstal mimo sestavu.

To se zdá být pouhým detailem. Ve hře jsou momentálně dva scénáře - buď Pinto podepíše za nějakou minimální částku na krátké období (ve hře je kvalifikační nabídka do konce sezony v hodnotě 875 tisíc dolarů, se kterou se všeobecně počítá), nebo Staios provede změny, které uvolní prostor pod platovým stropem, aby mohl Pintovi nabídnout delší kontrakt na víc peněz.

Ottawa, respektive Staios, má na vyřešení situace týden, pokud se má naplnit očekávání hlavního trenéra, že Pinto naskočí už do zápasu proti Flyers.

