Pořád mi to přijde bláznivé, září Bedard. Vlétne do NHL proti idolovi Crosbymu?

Překvapení se nekonalo, alespoň co se týče jedničky letošního draftu NHL. Podle předpokladů se jí stal kanadský supertalent Connor Bedard, kterého do svých řad získalo Chicago.

„Je to neuvěřitelný pocit. Ani to nedokážu vyjádřit slovy, protože když jsem vyrůstal, Chicago vyhrávalo Stanley Cupy a já to dost sledoval. V United Center lidi fandí jako šílení, je to klub s bohatou historií. Jsem nadšený, že se stávám jeho součástí,“ zářil před zámořskými novináři stále ještě 17letý útočník.

Ačkoliv od chvíle, kdy Blackhawks vyhráli draftovou loterii, bylo jasné, komu připadne, Bedard nechtěl nic zakřiknout a svůj nový klub až tak detailně nestudoval. „Jen standardní věci, teď se začnu dívat na všechno ostatní. Každopádně už jsem od mnoha lidí slyšel o neuvěřitelných reakcích fanoušků Chicaga na můj příchod,“ rozplýval se Connor Bedard.

Na tribunách Bridgestone Areny se to jenom hemžilo dresy Blackhawks s jeho jmenovkou, na pódiu pak převzal svůj trikot s číslem 98, děkoval svým nejbližším, spoluhráčům či trenérům z juniorek, zároveň zavzpomínal na momenty z dosavadní kariéry včetně letošního titulu mistra světa s kanadskou dvacítkou, k němuž přispěl 23 body (9+14).

Bedard v uplynulém ročníku potvrzoval, že je opravdovým generačním talentem. V 57 zápasech v dresu Reginy nastřílel neskutečných 71 gólů a získal neméně obdivuhodných 143 bodů. Dominoval i v play off, v sedmi utkáních měl bilanci 10+10. Jako první v historii získal tři prestižní ocenění CHL, nedávno byl navíc zvolen nejlepším hráčem sezony IIHF.

Bedard je součástí přestavby Chicaga, které tento týden získalo z Bostonu Nicka Foligna a Taylora Halla. Oba by mohli být jeho mentory. „Výjimečná možnost, protože tihle dva kluci v NHL zažili už úplně všechno. Můžu se od nich hodně naučit, jsou to neuvěřitelní hokejisté. Možnost zeptat se jich na cokoliv, to je pro mě úžasná šance,“ líčila jednička draftu.

Co ji nyní čeká? „Teď si chci dobře odpočinout a pak přes léto trénovat, abych se zlepšoval a byl připravený na kemp a dostal se do týmu. Abych byl upřímný, pořád mi to přijde bláznivé, ale hokej je moje největší vášeň, znamená pro mě všechno a tohle je velký krok na mojí cestě,“ uvědomoval si Bedard, jenž by měl hned vlétnout do kolotoče NHL.

„Ještě jsem v NHL neodehrál ani zápas, takže je vážně těžké popsat, co všechno budu muset v tak odlišné soutěži na ledě dělat, abych hrál dobře. Je to liga plná nejlepších hokejistů světa, snadné to nebude. Ale udělám maximum, abych v ní dokázal mít vliv,“ řekl odhodlaně kanadský centr.

Tlak si nepřipouští. „Už nějakých pět šest let o mě byl čím dál větší zájem, tlak s tím souvisí. Nic z toho všeho nepřišlo jen tak přes noc, tohle je moje výhoda. Navíc očekávání lidí zvenčí neřeším, pro mě jsou klíčoví spoluhráči, trenéři, rodina. Budu se snažit pomáhat týmu vítězit a chci se stát co nejlepším hokejistou.“

Začít proti Crosbymu? Bylo by to neskutečné!

Prvním soupeřem Chicaga v nové sezoně bude Pittsburgh s hvězdným Sidneym Crosbym. „Na program zápasů jsem se radši snažil nedívat,“ usmál se Bedard. „Ale jestli se dostanu do sestavy, tak by to bylo neskutečné! Crosby je můj idol od samých začátků. Trochu o tom začínám snít, snad to přijde,“ zasnil se na závěr.

