Porazili jsme dobrý tým, zní z Floridy. Další výzvou budou Canes

Florida se do vyřazovacích bojů dostala opravdu za pět minut dvanáct. Tým vedený lodivodem Paulem Mauricem si však připisuje velmi slušné skalpy. V prvním kole vyprovodil ze hry Boston, v noci na sobotu definitivně zavřel dveře Torontu.

Ještě před sedmým zápasem prvního kola mezi Bostonem a Floridou měli fanoušci Maple Leafs jediné přání. Na zaplněném náměstí v kanadské metropoli křičeli: „My chceme Floridu!“ Co chtěli, to dostali a jejich hráči s Pantery nakonec sérii prohráli poměrem 1:4.

„Sérii jsme si prohráli v prvních třech zápasech. Jednoduše jsme v nich nevyužili naše šance,“ hodnotil kouč Toronta Sheldon Keefe.

Naopak z kabiny Floridy byla pochopitelně znít slova radosti. V pátém zápase vybojoval postup do finále Východní konference Nick Cousins, který skóroval v prodloužení. „Je to jeden z těch okamžiků, o kterých budete vyprávět svým dětem. Mé dceři je teprve 11 měsíců, takže jí to musím povyprávět, až vyroste. Byl to velký gól a velký okamžik pro náš tým. Opravdu výjimečný,“ souhlasil kanadský útočník.

„Nemáme tolik kluků s výbornými dovednostmi, jako má Toronto, to určitě ne. Nemyslím si, že je mnoho týmů, které tolik kluků mají, ale když přijde play off, není to tolik o dovednostech. Je to o tom držet pohromadě a v důležitých momentech se prosadit,“ popsal rozdíly Matthew Tkachuk.

Florida se do finále konference dostala poprvé od roku 1996, tehdy došla i do finále, kde nevyzrála poměrem 0:4 na Colorado. Nyní jim v cestě do finále stojí Carolina.

„Upřímně se ještě nechci bavit o Carolině. My si to chceme dneska užít, dát si pár dní pauzu a pak se přesuneme k nim. Je to velký úkol, ale zasloužíme si, abychom si tenhle večer užili. Byla to drsná série, i když se hrálo jen pět zápasů,“ hodnotil útočník Matthew Tkachuk. Americký forvard táhl Floridu už v základní části, v play off už si připsal 16 kanadských bodů.

Radost z postupu neskrýval ani hlavní kouč Floridy: „Jak jsem vešel do kabiny, byla tam čirá radost. Bylo zábavné sledovat na ledě kluky, kteří opravdu tvrdě pracují, soupeří a bojují, a v žádném případě to nebylo vůbec snadné. Porazili jsme velmi dobrý tým.“

Floridu a Carolinu čeká historicky první souboj ve vyřazovacích bojích. Významná událost to bude i pro bratry Staalovi, kteří se mohou potkat na ledové ploše. Po více než 30 letech by NHL viděla bratrské trio v jedné sérii, naposledy se tak stalo v roce 1992, kdy spolu soupeřili bratři Sutterové.

