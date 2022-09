Preview: Dočkají se Stars zlomové sezóny s novým koučem?

Minulý rok se sice do play-off probojovali, avšak ihned v prvním kole se pakovali. Nevedli si úplně špatně, i tak se ale jednalo o neúspěch. Dokáží se z toho vzpamatovat? Pomoci by k tomu mohly i letní přestupy nebo nový trenér. Tím se stal Pete DeBoer, který se s prací rozhodně nudit nebude.

Dallas je v posledních letech neuvěřitelně kritizovaný, i když si vždy nevede až tak špatně. Problémem ale je přestárlé mužstvo. Borci z Texasu se však dokáží kousnout a zároveň tedy uhrát nějaký solidní výsledek. Nechtělo by to ovšem trochu proměnit? Dá se stále sázet na to stejné?

Sezóna 21/22

Předloni vypadli a byla z toho velká ostuda. V dalším ročníku ale ve vyřazovacích bojích nechyběli. Někteří předem předvídali, že by mohli navázat na úspěch z covidového roku 2020. Tehdy se totiž prokousali až do finále Stanley Cupu. V základní části se toho moc hodnotit nedá. Vždy byly na scéně světlé i tmavé momenty. Za zmínku alespoň stojí nejproduktivnější hráči, z nichž vůbec nejlepší byl veterán Joe Pavelski (27+54). Ihned za ním figuroval naopak mladíček Jason Robertson (41+38). Vypadalo to nadějně, i tak ročník skončil brzy. Proč? Co se vůbec pokazilo?

Stars se v pomyslném osmifinále utkali s Calgary Flames, což samo o sobě značí, že se nebude jednat o nic lehkého. Tým z Alberty skončil v Západní konferenci třetí a v útočných řadách ještě k tomu byla jména jako je Johnny Gaudreau či Matthew Tkachuk.

Vyhráli jednou v Calgary, ujali se pak vedení 2:1 v sérii, ale ve čtvrtém zápase v domácím prostředí nebyli schopni soupeři odskočit. Ještě k tomu podali velmi špatný výkon. Oklepali se, ovšem jenom to nestačilo. V sedmém zápase evidentně vyčerpaně padli výsledkem 4:2 a rázem bylo po snech a představách. Osudným byla nejslabší střelecká produkce ze všech 16 celků – průměr dvě branky na jedno klání. Na tři góly se vyšplhal pouze dříve zmíněný Joe Pavelski. Po jednom vstřelili Jamie Benn nebo Jason Robertson, od kterého se rozhodně čekalo více.

Rušné léto

Přes delší pauzu se toho stalo hodně. Nějaké příchody i odchody. Mrzet zřejmě bude konec Johna Klingberga, který se společně se svým agentem dostal po menší kauze ohledně jeho přestupu na titulní stranu všech novin. Po delších debatách se upsal Anaheimu. Pokračovat nebudou ani Michael Raffl či Alexandr Radulov. Oba se přesouvají mimo zámořskou soutěž. Kariéru ukončil slovenský obránce Andrej Sekera.

V kádru alespoň bude pokračovat opravdu elitní brankář Jake Oettinger, jenž své kvality dokázal v minulosti mnohokrát prokázat. Otazník visí nad Jasonem Robertsonem. Určitě by si zasloužil pořádně tučnou smlouvu, avšak kdo ví, jestli se jí vůbec dočká.

Kdo nahradí Johna Klingberga?

Možná nejvíce probírané téma nabírá na obrátkách, protože na něj přišel čas. Elitní švédský obránce překonal v každé z posledních osmi sezón hranici 30 bodů. Naposledy zvládl šest branek a jednačtyřicet asistencí.

„Je to pro nás obrovské oslabení. John (Klingberg) byl důležitou součástí naší defenzívy. Nahradit ho bude hodně obtížné,“ uvedl generální manažer Jim Nill. Sám Nill se snažil borce ze Skandinávie dlouho přesvědčit. Ani to ovšem nestačilo.

Chybějící příspěvek do ofenzívy by měl do velké míry převzít Miro Heiskanen, aktuálně jedna z největších opor mančaftu. Měl by dostat vysoký ice time a prostor i v přesilových hrách. Personální změnu v zadních řadách pak zacelí zkušený Colin Miller.

Proberou se hvězdy?

Pobírají suverénně nejvyšší plat, avšak jejich výkony tomu v poslední době tolik nenasvědčují. O kom je řeč?

Pochopitelně tím myslím Jamieho Benna a Tylera Seguina. Posledně dohromady zkompletovali 95 bodů. Ať si kdokoliv říká, co chce, ale toto je prostě málo.

Generální manažer spoléhá na to, že je pozvedne právě trenér DeBoer. Stars se pochopitelně mohou opřít o produktivitu Robertsona, Pavelskiho či Roopeho Hintze, ti však sami na všechno nestačí. Potřebují pomoc.

Češi v systému

Už v roce 2015 nastoupil Radek Faksa v zeleném dresu do svého prvního zápasu pod taktovou kanadsko-americké ligy. Musíme tedy smeknout, jelikož v klubu stále pokračuje. Sám není až tak výrazný při útočné práci, ba naopak je velice efektivní v obraně. Daří se mu i oslabení. I když tedy bývá přehlížený, je velice užitečný.

Před sezónou podepsal nováčkovský kontrakt pardubický rychlík Matěj Blümel. Velice se mu zadařilo na seniorském šampionátu, a proto se něco podobného i trochu očekávalo. Ve dvaadvaceti má ale stále hodně času. Snad do NHL nahlédne již brzy.

Predikce

Předvídat budoucnost bývá zrádné, ale mnohdy účinné. Jestli se jim bude dařit nebo ne, to už ovlivní jenom oni sami. Osobně si troufám říci, že by z toho mohl být slušný výsledek. Pokud se totiž bude dařit brankáři Oettingerovi, zbytek týmu by na něj mohl navázat. Inu, necháme se překvapit.

Share on Google+