Puljujärvi by se k hokeji rád vrátil v prosinci. Zatím ale nemá angažmá

Finský hokejový útočník se švédskými kořeny Jesse Puljujärvi se už nemůže dočkat, až se vrátí na led a do kolotoče zápasů. Poctivě se připravuje na svůj comeback po letní operaci kyčle, avšak má to jeden podstatný háček – v tuto chvíli nemá nikde smlouvu.

Pětadvacetiletý Puljujärvi v minulé sezoně změnil před uzávěrkou přestupů poprvé v NHL působiště a opustil Edmonton, kde se mu nedařilo plně prodat svůj potenciál. Carolina, která jej z Oilers získala, ovšem rovněž nemohla být příliš spokojená s výkony svého nového hráče.

Fin odehrál za Hurricanes 17 zápasů, ve kterých zapsal jen dvě asistence a o moc lepší to nebylo ani v následném play-off. Nové smlouvy se Puljujärvi od Caroliny, která nevyužila možnosti uplatnit třímilionovou opci v podobě kvalifikační nabídky, nedočkal a tak se odhodlal ke kroku, který mu má dle jeho mínění pomoci výrazněji zlepšit jeho matné výkony.

V průběhu uplynulého ročníku jej totiž trochu limitovaly potíže s kyčelním kloubem, se kterým šel v létě na operaci. Rodák ze švédského Alvkarleby skončil v péči stejného chirurga, jenž v červnu operoval rovněž Patricka Kanea, a podle dostupných informací je Puljujärvi s průběhem rehabilitace velmi spokojený.

Podle Chrise Johnstona z TSN se bývalá čtyřka draftu 2016 v současnosti připravuje doma ve Finsku, kde zatím převážně bruslí a snaží se zatěžovat svou operovanou kyčel postupně. Pocitově by na tom měl být Puljujärvi výborně, alespoň dle slov Johnstona.

Sám Puljujärvi by se chtěl do plnohodnotného tréninku vrátit v několika příštích týdnech a rád by se vrátil do hry někdy na začátku či v polovině prosince. Má to ovšem již zmíněný háček. Carolina kvalifikační nabídku na Puljujärviho nevyužila a po finském hokejistovi, který šel v létě na operaci, pochopitelně nesáhl na trhu s volnými hráči žádný z týmů.

Z tohoto hlediska je na tom tedy stejně jako Patrick Kane, jenž rovněž kvůli operaci kyčle prozatím nemá na tuto sezonu smlouvu. Zatímco se ale dá předpokládat, že o Kanea bude po jeho oznámení, že je připraven opět hrát, velký zájem a záležet bude jen na platebních možnostech jednotlivých organizací, u Puljujärviho tato jistota schází.

Finský útočník v minulé sezoně odehrál v základní části v dresech Edmontonu a Caroliny celkem 75 zápasů. Dohromady dal pět branek a přidal jedenáct asistencí. Během kariéry v NHL naskočil k 334 zápasům s bilancí 51 gólů a 63 přihrávek, což je na bývalou čtyřku draftu zkrátka málo.

Pokud by byl Puljujärvi ochoten přistoupit na hodně nízký kontrakt, místo pro zbytek sezony někde určitě získá. Pokud by přeci jen při hledání angažmá v NHL neuspěl, přinejhorším může sezonu začít a případně dohrát ve Finsku a ukázat své kvality týmům v zámoří před trhem s volnými hráči v roce 2024.

