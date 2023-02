Rangers představí novou posilu, Toronto si zahraje v Columbusu

Celkem čtyři zápasy se odehrají v noci na sobotu a fanoušci nejslavnější hokejové ligy světa se mají na co těšit. New York Rangers bude hostit na svém ledě Seattle, který odehraje tzv. back-to-back zápas. Toronto bude plnit roli favorita na kluzišti Columbusu.

Čtvrtek přinesl v zámořské NHL další velký trejd. V hlavní roli byli tentokrát New York Rangers a St. Louis Blues. Jezdci získali od Bluesmanů hvězdného Vladimira Tarasenka, jehož v uplynulých letech trápily vleklé problémy s několikrát operovaným ramenem, což jeho kariéru výrazně zbrzdilo. Konečně se však dočkal odchodu ze St. Louis, po čemž toužil už od roku 2021, a čeká ho nová výzva s Rangers.

Právě v jejich dresu by se měl představit už v utkání proti Seattlu, který v noci na pátek prohrál na ledě New Jersey. Podle informací webu The Athletic se generální manažer Rangers Chris Drury vyjádřil, že Tarasenka i obránce Nika Mikkolu (druhý získaný hráč ze St. Louis) hodlá nasadit už v souboji s Krakenem. Fanoušci newyorského týmu tak před sebou mají rozhodně velmi zajímavou noc.

V NHL se ale budou hrát i další zápasy. Toronto bude plnit roli favorita na ledě Columbusu, který už de facto svou sezonu zabalil. Je nejslabším celkem ligy a je tak trochu v jeho zájmu, aby z toho vytřískal maximum.

Tým, který sužuje hodně široká marodka, se určitě ve zbytku sezony nebude hnát za výhrami, aby si snížil šance pro draftovou loterii, byť občasné úspěchy se dají očekávat. Přinejmenším v nadcházejícím utkání však vše hraje do karet Torontu, kterému ovšem i nadále schází elitní střelec Auston Matthews.

V půl třetí ráno se proti sobě postaví Chicago s Arizonou. Jedná se o rivaly z Centrální divize, kteří se však nachází v tabulce na posledních dvou místech a jsou prakticky dvěma nejhoršími celky Západní konference.

V médiích se čile spekuluje o tom, že by působiště mohla změnit hvězda Blackhawks Patrick Kane, který sám podotkl, že si chce každý další domácí zápas hlavně užít. Sám totiž netuší, které utkání před fanoušky Chicaga může být jeho posledním.

Program NHL uzavře souboj nejslabšího týmu Pacifické divize Anaheimu s Pittsburghem. Penguins budou plnit v utkání roli favorita, ostatně budou čelit vůbec nejslabší defenzivě celé ligy. Navíc mají o motivaci pořádně postaráno!

Jejich výkony v průběhu první poloviny sezony nebyly nijak úchvatné, kvůli čemuž se nyní pohybují na hraně postupu a nepostupu do play-off. Ze zadních pozic se na ně tlačí Florida, NY Islanders či Buffalo, a tak Tučňáci potřebují tyto „povinné výhry“ proti slabším soupeřům jednoznačně sbírat.

01:00 New York Rangers - Seattle Kraken

01:00 Columbus Blue Jackets - Toronto Maple Leafs

02:30 Chicago Blackhawks - Arizona Coyotes

04:00 Anaheim Ducks - Pittsburgh Penguins

