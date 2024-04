Rangers slaví postup beze stresu. Prostě jsme byli lepší, říká Trocheck

New York Rangers prošli prvním kolem bez větších problémů. V podstatě úplně bez problémů. Všechny čtyři zápasy zvládli s velkým přehledem, a tak slaví postup dál. „Myslím, že to vypovídá o tom, že jsme opravdu dobrý tým,“ řekl centr Rangers Vincent Trocheck. „Ukázali jsme to v každém zápase.“

S takovým očekáváním se ostatně do série vstupovalo. Veřejnost měla za to, že půjde o krátkou sérii favorizující vítěze Presidents Trophy, kteří s 55 výhrami a 114 body vytvořili týmový rekord v jedné sezoně klubu, nad týmem, který byl v rámci uzávěrky přestupů prodával, a přesto si s 91 body našel cestu do play off.

Jistotu to ale Rangers nedávalo, stačilo se podívat na loňský příběh Bostonu nebo ostudu Tampy Bay v roce 2019.

„Nežijeme pod kamenem,“ usmál se centr Mika Zibanejad. „Víme, co se dělo s předchozími vítězi Presidents Trophy.“

Rangers nedovolili, aby se to stalo jim. „Znamená to jen to, že jsme připraveni na všechno,“ dodal brankář Igor Šesterkin. „Hrajeme až do konce, celých 60 minut, a pomáháme si navzájem.“

New York, který měl v základní části třetí nejlepší oslabení, vstřelil v oslabení tolik gólů (2) jako Washington v přesilovkách. Alex Ovečkin, nejnebezpečnější střelec v přesilovkách v historii NHL, si v přesilovce sotva přičichl ke střele na branku, natož ke gólové šanci. V sérii nezaznamenal ani bod, což je poprvé za jeho 15 vystoupení v play off!

Rangers nepřekvapivě dominovali v přesilových hrách, které byly v základní části také na 3. místě v lize.

Jejich nejlepší jednotka se Zibanejadem, Trocheckem, Chrisem Kreiderem, Artěmijem Panarinem a Adamem Foxem byla prostě skvělá. Neustálý pohyb, nápadité kombinace a hrozba ode všech. „Máme v sestavě kluky, kteří mohou hrát na tolika různých pozicích v sestavě, takže bych řekl, že je těžké nás skautovat,“ řekl Zibanejad.

Skvělý byl i Šesterkin, který inkasoval sedm branek ze 101 střel s průměrem 1,75 gólu na zápas a úspěšností zákroků 93,1 %.

„Upřímně řečeno, zněly hlasy, co bude v play off u nás jiné než v základní části,“ vzpomínal Zibanejad. „No, myslím, že věci, které jsme dělali v základní části, děláme i nadále. Zatím to jde, ale můžeme být ještě lepší.“

Jejich další schopnosti ověří v dalším kole buď Carolina, nebo NY Islanders.

