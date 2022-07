Ryan Donato prodloužil v Seattlu. Opět jen na rok

Šestadvacetiletý mladík měl jednu z nejlepších sezón v kariéře. Chválí ho i generální manažer.

S centrem Seattlu Ryanem Donatem to vypadalo celý červenec bledě, nakonec ale může být v klidu. Byť mu Krakeni neudělali kvalifikační nabídku a musel tak na trh volných hráčů, nakonec se obě strany domluvili na jednoroční smlouvě. Nejmladší klub NHL za jeho služby zaplatí 1,2 milionu dolarů, o 450 tisíc více, než v sezóně minulé.

„Ryan minulou sezónu pozvedl svou hru a jsme rádi, že se vrátí ke Krakenům,“ okomentoval podpis generální manažer Ron Francis. „Dokončil nejlepší rok své kariéry a v sezóně 2022/23 ho snad ještě zastíní.“

I kdyby letos s Krakeny nepokračoval, Donato se během úvodní sezóny už navždy zapsal do historie tohoto týmu. Byl to totiž on, kdo 12. října vstřelil historicky první gól Seattlu v NHL. V zápase s druhým nejmladším týmem, Vegas Golden Knights, ukazovalo skóre nepříznivý výsledek 0:3, když tu v čase 31:35 Donato dorazil do odkryté brány střelu, kterou gólman Lehner vyrazil jen před sebe.

Donato prošel už několik klubů, jmenovitě Boston, Minnesotu a San Jose, v Seattlu ale zapsal nejvíce branek (16), asistencí (15) a logicky i bodů (31), to vše v 74 zápasech. Celkem v NHL kariéře má tento absolvent Harvardu 108 bodů (51+57) v 254 zápasech základní části. Na kontě má i pět startů v play-off, kde se ale neprosadil. Místo toho se mu ale na krku houpe bronz z loňského MS.

