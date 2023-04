S jednoletou smlouvou se nespokojil, tak v Ottawě končí. Talbot si bude hledat nové působiště

Pětatřicetiletý Cam Talbot si bude v létě hledat nové angažmá. Nespokojil se totiž s nabídkou jednoleté smlouvy, kterou mu vedení Ottawy v průběhu sezony nabídlo, a tak se Senators pokračovat v příštím ročníku nebude. Informaci zveřejnil generální manažer Pierre Dorion, jenž se rovněž zamyslel nad tím, jak situaci v brankovišti svého týmu vyřeší.

Talbot neprožil ani zdaleka ideální sezonu. Několikrát jej trápila menší či větší zranění a stihl naskočit jen do 36 zápasů. Když přitom v létě do Ottawy přicházel z Minnesoty, odkud ho Dorion získal výměnou za mnohem mladšího Filipa Gustavssona (jenž se v Minnesotě opravdu chytil a měl úchvatné statistiky), měl mít o poznání větší herní vytížení a měl být jedním z posledních dílků skládačky, která dostane Senátory zpět do play-off.

Talbot ovšem na své výkony z Minnesoty nenavázal. Navíc přišla ona zmíněná zranění a nutnost mnohem více nasazovat Antona Forsberga, kterého musel doplnit z farmy v Bellevillu teprve dvaadvacetiletý Dán Mads Sogaard. Když tedy došlo na jednání o prodloužení smlouvy, tak se představy obou stran hodně lišily.

„Nechtěl bych zacházet moc do detailů. V lednu jsme nabídli jednoletou smlouvu, ale oni chtěli dvouletý kontrakt a od té doby nedošlo k žádnému posunu,“ řekl stroze Dorion. „Naši fanoušci mají právo vědět, jak proces probíhal a že naše i jejich požadavky byly od sebe až příliš vzdálené. Chtěli jsme na jeden rok, oni na dva. Okamžitě jsme věděli, že si všichni představujeme něco úplně jiného,“ pokračoval.

Když se pak přihlédlo k celé Talbotově sezoně, který ve 36 zápasech vychytal jen 17 výher s průměrem téměř tři inkasovaných gólů na zápas a úspěšností jen 89,8%, bylo Dorionovi jasné, že Talbot nebude ideální jedničkou pro jeho tým a dvouletý kontrakt mu nabídnout nehodlá.

A tak si zkušený Kanaďan může v létě hledat nové působiště. Prozatím v NHL chytal vedle Ottawy také za Rangers, Edmonton, Philadelphii, Calgary a Minnesotu. Některé sezony měl lepší, jiné horší, celkově se ale jedná o slušného gólmana. Pro Doriona však ne tak kvalitního, aby si ho upsal na delší období.

Generální manažer Ottawy tak nyní musí řešit, s jakým tandemem vstoupí do příští sezony. Sezony, v níž chce přerušit půst a po šesti suchých letech zase dostat Senators do play-off.

Prozatím je jasné, že Dorion počítá ve svých plánech s Antonem Forsbergem, který plnil v sezoně 2022/23 roli dvojky týmu. Třicetiletý Švéd ve 28 zápasech ale nikterak nezazářil a vychytal jen 11 výher s průměrem 3,26 gólu na zápas a úspěšností 90,21%. Dorion však v jeho schopnosti věří a doufá, že se mu důvěra vyplatí.

Bude ale z Forsberga jednička, nebo dvojka? To v tuto chvíli neví. Jedničkou by byl, pokud by Ottawa žádného nového gólmana nepřivedla. A právě nad tím, co se bude dít, se Dorion také na tiskovce po sezoně zamyslel.

„Jsou tři možnosti, jak doplnit náš brankářský stav,“ prohlásil ohledně finálního tandemu pro sezonu 2023/24. „Buď to vyřešíme interně, to by pak byl Mads Sogaard. Nemyslím si, že by Kevin Mandolese byl připravený. I když v tom jednom zápase chytal skvěle, tak si nemyslím, že je na NHL už připravený. Pak můžeme zkusit někoho vytrejdovat, případně někoho podepsat na trhu s volnými hráči,“ dodal.

