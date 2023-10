S podpisem už Ottawa spěchat nemusí. Pinto byl suspendován do poloviny sezony

Shánění peněz a místa pod platovým stropem pro Shanea Pinta může na nějaký čas zvolnit. Vedení Ottawy Senators se totiž dozvědělo hodně nepříjemnou informaci. Liga suspendovala jejich chráněného volného hráče až do poloviny sezony kvůli hazardu. Trest dlouhý 41 zápasů vyprší 20. ledna.

Ne, že by si hokejista nemohl zajít do casina a trochu roztočit své vydělané peníze. Je tu však jedna odnož hazardu, která je zkrátka profíkům z NHL zakázána. Tím je pochopitelně sázení na sport, přičemž vůbec nezáleží na tom, jestli hokejista bude sázet na tenis, americký fotbal, nebo třeba snooker. Zkrátka to nesmí.

Sportovními sázkami se provinil právě Pinto. Byť neexistují důkazy, že by sázel i na hokej a konkrétně na zápasy v NHL, liga byla vůči němu při svém vyšetřování nemilosrdná.

Verdikt od ligy je poměrně tvrdý - suspendace na rovnou polovinu sezony, tedy 41 zápasů.

Tento trest se Pintovi počítá od začátku této sezony. Podle informací Elliotta Friedmana nezáleží na tom, že je Pinto stále chráněným volným hráčem Ottawy a nemá smlouvu, tudíž zatím ani nemůže hrát. I tak suspendace začala platit od prvního zápasu Ottawy v novém ročníku a bude trvat až do 21. ledna, kdy Senators budou hrát svůj 42. zápas sezony proti Philadelphii. V tomto utkání by už Pinto mohl na led naskočit, pokud tedy bude mít smlouvu.

Podle dalších Friedmanových informací začala NHL Pinta vyšetřovat už v průběhu léta a v posledních týdnech se celý proces podstatně zrychlil. Toto vyšetřování a následné slyšení bylo také důvodem k tomu, proč byla jednání mezi Ottawou a Pintem o nové smlouvě pozastavena. I to tedy může být důvod, proč Senators tolik s řešením platového stropu nepospíchali.

Liga považuje celou záležitost nyní za uzavřenou, protože se neobjevily žádné nové důkazy. Zároveň se rozhodla, že nebude kauzu více komentovat.

Pinto, jenž bez smlouvy odcestoval zkraje října domů do New Yorku, vydal poměrně krátké prohlášení, v němž se za sázení kál: „Chci se omluvit NHL, Ottawě Senators, svým spoluhráčům, fanouškům, městu Ottawě a hlavně své rodině. Přebírám plnou zodpovědnost za své činy a těším se, až se vrátím se svým týmem na led.“

O něco sdílnější byli k trestu, o němž se Ottawa a Pinto dozvěděli s definitivní platností ve středu, zástupci Senators. „Shane, který je váženým členem našeho hokejového klubu, udělal špatná rozhodnutí, která vyústila v suspendaci ze strany NHL. Víme, že lituje svých chyb,“ stojí v prohlášení.

„Ottawa Senators plně podporuje pravidla NHL pro hazardní hry. I když jsme zarmouceni zjištěním tohoto problému, celá organizace zůstává Shaneovi oddaná a budeme společně pracovat na tom, co je nezbytné, abychom mu pomohli poskytnout podporu, která mu umožní řešit jeho problémy a stát se silným přispěvatelem do naší komunity. Až nadejde správný čas, s požehnáním ligy ho přivítáme zpět do organizace a přijmeme ho jako jednoho ze svých,“ dodali Senators.

Pintova suspendace je vůbec prvním trestem v NHL za online sázení. A s ohledem na délku trestu se jedná o jednoznačně zdvižený prst, že každý další takový prohřešek bude trestán obdobně tvrdě.

