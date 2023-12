Sabres nadále herně tápou. Adams věří v lepší zítřky, velké změny nechystá

Když už nic, má Buffalo Sabres nadále důvěru generálního manažera Kevyna Adamse. Vyplývá to z jeho sobotního vyjádření po utkání s Columbusem, který dokázal jeho tým vyhrát 3:2 po prodloužení. Adams se sice dokáže vcítit do znechucení fanoušků Sabres, ale za svým týmem nadále pevně stojí.

Pro pochopení kontextu, proč jsou fanoušci Sabres znechucení, je nutné připomenout, že Buffalo nepostoupilo do play-off od roku 2011. Je to už dvanáct let, co naposledy Sabres mohli bojovat po základní části o Stanley Cup. Dostatek času na to, aby proběhla radikální přestavba.

Jenže tato přestavba vesměs nic nepřinesla. Organizace se sice omladila, přišla nová a kvalitní krev, ale stále to v Buffalu nefunguje. Tým dokonce opustil Jack Eichel, o kterém se předpokládalo, že vyvede Šavle z krize. Ani to se nestalo.

A když už to vypadalo, že mužstvo s věkovým průměrem okolo 25 let má našlápnuto na lepší časy a v minulé sezoně ztratilo jen jeden bod na postup do play-off, začala sezona 2023/24. Po solidním začátku znovu přišla herní krize, znovu se hraje podprůměrný hokej, znovu tým nešlape tak, jak by měl.

A fanouškům dochází trpělivost...

„Nejsme tam, kde bychom měli být,“ je si vědom generální manažer Adams, kterého rovněž trápí neuspokojivé výkony celého týmu. Sabres se nachází až na 14. místě Východní konference se 34 body a skóre 110:127. Hlavně defenziva a výkony brankářů dělají jemu i celému realizačnímu týmu vrásky na čele.

Stále však věří, že se něco zlomí. Že se možná stane zázrak a současný kádr začne vyhrávat. „Chápu frustraci fanoušků, ale vážně této skupině věřím. Opravdu věřím našim hráčům a také věřím, že z toho nakonec vyjdeme lépe,“ upozornil. Ač si je vědom, že současná situace moc pozitiv nepřináší. „Je to neštěstí, je to frustrující, musíme se prosadit,“ burcuje.

„Všichni rozhodně očekáváme, že budeme hrát na vyšší úrovni. Já věřím tomu, že nakonec budeme. Chápu, že lidé mohou být ze mě už možná frustrovaní, že jsou frustrovaní z trenérského personálu, ale to je součástí toho všeho,“ řekl smířlivě.

Adams se stal generálním manažerem Buffala v červnu 2020. O necelý rok později udělal z Dona Granata nového hlavního trenéra Buffala a za svým rozhodnutím si neochvějně stojí. Přestože poslední dobou i publikum na domácích zápasech volá po odvolání kouče, který po relativně vydařené minulé sezoně spadl s celým týmem do šedi průměru a nedokáže naordinovat takový systém, který by vedl k alespoň lepší defenzivní hře, bez které se výhry sbírají těžko.

„Pokud jde o mou důvěru v Donnieho Granata, hodně v něho věřím,“ zopakoval. „Je to jeden z těch typů trenérů, kteří zvažují každou situaci, jak může pomoci jednotlivcům k co nejlepším výkonům, a jak to pak propojit v koletivní výkony,“ upozornil Adams.

„Myslím, že během svého působení na pozici hlavního trenéra udělal spoustu skvělých věcí. Teď se budeme navzájem všichni tlačit do toho, abychom byli lepší,“ dodal s tím, že změnu na pozici kouče nechystá.

Nějaké změny to ale rozhodně chce. Je však otázkou, zda by pomohl například příchod lepšího brankáře se stabilnější výkonností, než kterou předvádí trio Ukko-Pekka Luukkonen, Devon Levi a Eric Comrie. Buffalo totiž čeká na úspěch už neskutečně dlouho a zatím nic, co vedení ukuchtilo, nedokázalo toto čekání prolomit.

