Seattle rozhodl o osudu Wrighta pro zbytek sezony. Po zisku zlata zamířil do OHL

Čtyřka loňského draftu Shane Wright dohraje sezonu v kanadské Ontario Hockey League. Rozhodlo o tom vedení Seattlu, které poslalo kapitána čerstvých mistrů světa do 20 let do Kingstonu Frontenacs, odkud byl do NHL draftován.

Některé možná překvapila informace, že čerstvě devatenáctiletý Shane Wright, který v noci na pátek pomohl jedním gólem ve finále mistrovství světa do 20 let proti českému týmu Kanadě k zisku zlatých medailí, zamířil pro úspěšném šampionátu do kanadské juniorky a ne zpět k Seattlu. Kraken ale neměli moc na výběr.

S výkony čtyřky posledního draftu během juniorského šampionátu bylo vedení Seattlu spokojeno. Jak by také ne! Vždyť kapitán kanadské reprezentace v sedmi zápasech zaznamenal čtyři branky a přidal tři asistence. Avšak ani tak by jeho návrat do rozjetého kolotoče NHL nedával moc smysl. A tak padlo rozhodnutí, že pro vývoj očekávané budoucí hvězdy zámořské ligy bude nejlepší, když se vrátí do Kingstonu Frontenacs, tedy týmu, ze kterého byl v minulém roce draftován.

„Jsme velmi hrdí na to, co Shane na juniorském šampionátu předvedl, a že v roli kapitána pomohl Kanadě k zisku zlatých medailí,“ neskrýval radost generální manažer Ron Francis. „Má před sebou zářnou kariéru v NHL v dresu Seattlu a nyní dostane příležitost vést svůj juniorský tým v honbě za Memorial Cupem. Přejeme mu jen to nejlepší,“ dodal.

Skutečně je poslání do juniorky tím nejlepším, co mohlo Wrighta v jeho hokejovém rozvoji potkat? Inu, je potřeba se na to podívat z trochu širšího úhlu. Seattle měl s čerstvě devatenáctiletým útočníkem vlastně jen dvě možnosti. Buď ho po zbytek sezony ponechat u hlavního týmu Seattle Kraken, nebo ho odeslat do OHL.

Podle vedení Seattlu ještě není Wright plně připraven na hokej v nejlepší hokejové lize světa. Sice se úplně neztratil, ale odehrál jen osm zápasů s bilancí 1+1 a část z prvních měsíců strávil jen na tribuně. Na pět zápasů byl poslán také na farmu k tzv. kondičnímu pobytu. Ale tím jeho kariéra v AHL, alespoň pro tuto sezonu skončila. Proč vlastně nemohl Seattle poslat Wrighta hrát do AHL mezi dospělé hráče a více ho tím připravit na hokej v NHL?

Tato možnost nebyla totiž Seattlu k mání. Jistě, Ron Francis by určitě rád viděl svého svěřence v druhé nejvyšší zámořské soutěži a případně si ho vytáhnul zpět do hlavního týmu v případě potřeby, jenže tuto možnost zakazuje dohoda mezi NHL a Kanadskou hokejovou ligou (CHL sdružuje tři juniorské soutěže OHL, WHL, QMJHL). Tato dohoda hovoří o tom, že hokejisté mladší dvaceti let, kteří byli draftováni z týmů těchto soutěží, nemohou být odesláni na farmu v AHL.

Pokud se tedy tým NHL rozhodne nevyužít draftovaného hráče v hlavním týmu, může ho poslat právě do jeho bývalého týmu v některé z kanadských juniorek. Toto odeslání je přitom nenávratné a Wright tak stráví zbytek této sezony ve zmíněném Kingstonu.

Ve světle těchto pravidel je tak zřejmé, že odeslání Wrighta do OHL je pro jeho vývoj lepší, než případné posedávání na tribuně. Mladý Kanaďan prozatím nedosahuje takových kvalit, aby hrál v elitních formacích, zároveň plýtvání jeho talentem ve čtvrté formaci by také nedávalo smysl. Navíc se jeho vstupní kontrakt posune o jednu sezonu, což je další výhoda pro celý Seattle (neodehrál totiž deset zápasů, tudíž smlouva prozatím nevstoupila v platnost).

Seattle v této sezoně předvádí solidní hokej. Ve 37 zápasech vybojoval 46 bodů se skóre 131 vstřelených a 118 inkasovaných branek. V Pacifické divizi se drží na třetím místě a v rámci Západní konference je šestý. Týmu se navíc vyhýbají vážnější zranění, tudíž pro Wrighta není na soupisce vhodné místo a mladý útočník tak sezonu dohraje v kanadské juniorce.

Share on Google+