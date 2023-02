Sedmnáctý nejrychlejší! Malkin překonal další kariérní milník

Šestatřicetiletý Jevgenij Malkin překonal v noci na sobotu další kariérní milník! Ruský útočník se podílel na výhře Pittsburghu nad Anaheimem (6:3) dvěma asistencemi a dosáhl na 1200 bodů v NHL. Potřeboval k tomu přitom pouze 1032 zápasů, což z něj činí sedmnáctého nejrychlejšího hráče, který na 1200 bodů během zámořské kariéry dosáhl.

Rodák z Magnitogorsku se stal třetím hráčem Pittsburghu, který v dresu Penguins dokázal tuto metu překonat. Před ním se to povedlo Mariovi Lemieuxovi a Sidneymu Crosbymu. Všechny tři pojí fakt, že svých 1200 bodů dosáhli pouze v dresu Tučňáků.

Malkin k tomuto milníku potřeboval jen 1032 zápasů, díky čemuž se mu to povedlo jako sedmnáctému nejrychlejšímu v historii. Zajímavostí je, že tím překonal například svého kamaráda Alexandra Ovečkina, jenž na 1200 bodů v NHL potřeboval 1073 zápasů.

„Určitě nechci říkat, že to jsou pouze čísla, je to něco velkého,“ neskrýval Malkin po utkání s Anaheimem radost. „Každý rok se snažím hrát nejlépe, jak umím, ale letos se mi to daří. Je to velké číslo a chci dál pokračovat,“ naznačil, že ve sběru bodů a překonávání milníků rozhodně nekončí.

V probíhajícím ročníku se Malkinovi v 51 zápasech povedlo vsítit 19 branek a přidat 35 asistencí. Drží tak průměr více než jednoho bodu na zápas. A klíčové pro něj je, že se mu vyhýbají zranění. Ještě totiž nevynechal zápas, což je u něj spíš tak trochu zázrak.

Malkin totiž v minulé sezoně zmeškal 41 zápasů, v sezoně 2020/21 to bylo 23 utkání, v předchozích dvou ročnících to bylo shodně 14... A tak by se dalo pokračovat.

„Měl jsem pár zranění, větších zranění, ale zase, 1200 je dobré číslo,“ usmíval se Rus. „Chci říct, že to beru pozitivně. Nechci si říkat, kolik bych mohl mít bodů, kdybych neměl všechna ta zranění. Mám před sebou ještě tři roky. Třeba, až půjdu do důchodu, budu mít 1500 bodů. To je taky dobré číslo,“ dodal Malkin, který připomněl, že má platný kontrakt ještě na tři sezony. A po nich? Bude mu čtyřicet, ale kdo ví...

Jevgenij Malkin, jenž je držitelem tří prstenů pro vítěze Stanley Cupu, během kariéry v 1032 zápasech zaznamenal 463 branek a přidal 737 asistencí. V play-off pak naskočil do dalších 177 utkání, v nichž dal 67 gólů a na dalších 113 přihrál.

