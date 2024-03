Shození svého gólmana? Omlouvám se, kál se zpětně Tortorella

Trenér Philadelphie Flyers John Tortorella se v úterý omluvil brankáři Felixi Sandströmovi za jeho reakci po nedělní prohře týmu s Floridou Panthers. Ta byla na tiskové konferenci pro mnohé fanoušky nepochopitelná a urážlivá.

Co se stalo? Tortorella byl po zápase dotázán na Sandströma, který při nedělní prohře pustil tři góly ze 14 střel. Kouč ale neodpověděl, jen zvedl tázavě ruce do vzduchu a pak jimi bouchl do pódia a odešel.

Teatrální výstup, který měl jasný narativ. Co vám na tak špatný výkon mám říct, jako by zkušený trenér naznačoval.

O pár dní později ale vzal zpátečku. „Tuhle jsem s vámi udělal strašnou chybu... Moje řeč těla byla špatná,“ řekl Tortorella v úterý. „Měl jsem vám říct, že se snaží, protože Sanny se opravdu snaží.“

„Letos se staly věci, kvůli kterým se naše brankářská situace dostala na přetřes. Sanny si to ode mě nezasloužil. Měl jste naprosté právo se na to zeptat. Nezasloužil si to ode mě. Bylo to špatné,“ pokračoval Tortorella upřímně.

Sandström si v neděli připsal teprve třetí start v této sezoně, kdy s prohrou klesla jeho bilance na 1-2-0 s podprůměrnou úspěšností zákroků 82,3 % a 3,87 inkasovaných gólů na zápas.

Vzhledem k tomu, že Carter Hart již není na soupisce Flyers, tým se v posledních dvou měsících opíral především o Samuela Erssona. Sandström hraje roli náhradníka, zatímco Cal Petersen sbírá spíše sporadické starty.

Frustrace je u Tortorelly vlastně pochopitelná. Tým je konkurenceschopný a má velkou naději dostat se do play off, nicméně výsledky jsou spíše proměnlivé a forma se horší.

A gólmani s obranou jsou jedním z hlavních důvodů. Po solidních výsledcích totiž většinou přijdou náklady. Dnes šest gólů od Rangers, předtím čtyři od Floridy, šestky od Toronta či Bostonu nebo trapný výsledek 0:7 od Tampy Bay.

