Skončil Terry, začal Perry! O tom, jak kanadská legenda pomáhá šampionům

Pouhé tři mače dělily americkou kometu Troye Terryho od klubového rekordu anaheimských Kačerů. Bodoval 16krát za sebou! Perryho dvanáct let starý výkon ovšem byl nad jeho síly. Mimochodem, do úterní noci kanadský veterán ve službách Tampa Bay Lightning táhl šnůru, o kterou vůbec nestál. V základní části nedal gól předlouhých 37 zápasů! Temné období, co se táhlo od letošního dubna, Corey Perry uťal proti Letcům z Philadelphie.

Kdo šestatřicetiletého matadora sledoval v přípravě, ví, že na střelecké sucho to ani náhodou nevypadalo.

Perry po letním příchodu k Bleskům (Tampa jej dva roky po sobě připravila o druhý Stanley Cup), stihl za tři duely šest bodů! Čtyřikrát skóroval. "Jenže na tom, že mi to v přátelácích padalo, nezáleží, počítají se zářezy během sezony," věděl Perry.

Když došlo na ostré bitvy, ostřílený borec 17krát za sebou mlčel. Což o to, své si na ledě odvedl, byl užitečný i jako mentor a hecíř, spoluhráče i fanoušky nadchl, když pěstmi pomstil Ryana McDonagha. Opakovaně nastoupil s áčkem na trikotu, je lídrem od pánaboha. Umí ostatní strhnout, inspirovat.

Ale přece jen, Perry vždycky býval také střelec... Ostatně si vysloužil i Richardovu trofej.

A tak se jednoduše čekalo, že sem tam "trefí zařízení" a rozsvítí červené světlo. Povedlo se na osmnáctý pokus, v součtu s minulou sezonou na osmatřicátý (jen pro úplnost, v letošním play-off skóroval Perry čtyřikrát, ale to je (nejen) pro statistiky jiná soutěž).

"Mám za sebou těžké časy, špatný start," pověděl Perry upřímně, poté co černou sérii konečně přetrhl. Majitel dvou olympijských zlat je na sebe tvrdý, dře nadoraz a chce být pro Bolts přínosem. Kumpáni z kabiny to pochopitelně kvitují.

"Před každým tréninkem maká v posilovně. I před každým utkáním. Opravdu výborně se o sebe stará. Když vidíte tu zarputilost, s jakou trénuje, nakopne vás to," smeká před členem Triple Gold Clubu McDonagh.

"Mezi kluky si rychle získal respekt a plně si ho zaslouží," podotýká tampský kouč Jon Cooper. Je rád, že jeho kádr získal dalšího zkušeného a zapáleného bojovníka. Vůdčí typ, jehož výkony navrch rostou s důležitostí klání. Během vyřazovacích bojů si nikdo nevzpomene na Perryho střelecké soužení.

A přesně kvůli nim přišel. Třetí pohár pro Tampu v řadě, to je oč tu běží.

Teď je důležité, že jeho formace nepropadá (za což má u Coopera velké plus) a znepříjemňuje soupeřům život. Píše se o ní dokonce jako o nejkonzistnější lajně Blesků. I tak je Perryho první trefa v novém dresu událostí, dokonce hlavní zprávou na NHL.com.

A zábleskem lepších zítřků.

