Srážka s vlastním gólmanem přišla draho. Heiskanen může Dallasu chybět několik týdnů

Finský obránce Miro Heiskanen bude Dallasu v nejbližší době scházet. Na vině je srážka s brankářem Scottem Wedgewoodem, po které musel ze zápasu s Coloradem odstoupit. Oficiálně Heiskanena trápí zranění v dolní polovině těla.

Byla to hodně nešťastná chvíle. Heiskanen se na začátku třetí třetiny vracel do pásma a snažil se bránit únik soupeře, na hraně mezikruží ale podklouzl a nekontrolovatelně vletěl do Scotta Wedgewooda. Přestože se původně zdálo, že by tuto srážku mohl hůře odnést brankář Dallasu, opak byl pravdou. Heiskanen utkání s Coloradem nedohrál a jeho absence se může protáhnout i na několik týdnů.

„Ale nevypadá to nijak hrozně,“ uklidnil trenér Dallasu Peter DeBoer, podle něhož se snad dá Heiskanen rychle do pořádku. „Určitě nebude mimo do konce sezony. Nebude potřebovat operaci ani nic takového. To jsou všechno dobré zprávy,“ řekl s tím, že jeho zranění si nejspíš vyžádá několikatýdenní absenci.

Wedgewood gets run over by Miro Heiskanen#TexasHockey pic.twitter.com/h7g8plDAMP — HighlightHarbor (@HighlightHarbor) January 5, 2024

I kdyby scházel jen pár zápasů, pro Dallas je to pochopitelně komplikace. Heiskanen je nejvytěžovanějším hráčem týmu. Ve 37 zápasech odehrál v průměru přes 25 minut na utkání, a co se tohoto průměru týče, je jediným hokejistou Stars, který se dostal v této sezoně přes 20 minut na zápas.

Samozřejmě také nelze opomenout jeho důležitost nejen pro obranu, ale také útok. Do této sezony vstupoval po životním ročníku, během kterého v 79 zápasech zapsal 73 kanadských bodů (11+62). Plynule na své výkony navázal i v sezoně 2023/24, když prozatím ve 37 utkáních vstřelil čtyři branky a přidal 23 asistencí.

„Hráče jako je Miro prostě nenahradíte,“ je si vědom DeBoer, který však má ve schopnosti dalších svěřenců důvěru. Je to podle něj šance, jak se mohou ukázat. „Ostatní kluci budou muset hrát víc, budou se dostávat do jiných herních situací a budou muset odvést svou práci, aby nám pomohli vyhrávat,“ dodal.

Jak si Dallas poradí se ztrátou svého nejlepšího obránce, se může ukázat už v noci na neděli. Stars přivítají na svém ledě Nashville.

Share on Google+