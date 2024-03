Stagnující medailisté. Jak blízko či daleko jsou úspěšní čeští junioři NHL?

Stříbrná a bronzová medaile z posledních dvou šampionátů dvacítek byla pro českého fanouška velkou vzpruhou. Upřímně, finálová jízda na předminulém mistrovství světa byla možná tím nejlepším, co jsme v souvislosti s českým hokejem od roku 2010 mohli vidět. Slabší soupeře jsme drtili, se silnými jsme hráli naprosto vyrovnané partie.

Loni i letos po novém roce zavládla euforie. Nejeden tuzemský komentátor už viděl vycházející hvězdičky v NHL. Jiří Kulich byl srovnáván s Davidem Pastrňákem.

Jak si tedy úspěšní junioři aktuálně stojí?

NHL už ochutnal David Jiříček (na snímku). Bohužel Columbus se k němu nechoval zrovna citlivě a prchlivý mladík to neváhal dát najevo. V Bombách k tyči nedávno objasnil, že vše řekl v emocích a doufá, že „už je to všechno v uvozovkách zahrabaný a zavolají mě zpátky co nejdřív“.

V tuhle chvíli to na rychlý návrat do NHL nevypadá, i když Columbus se snaží vyměnit Provorova, což by Čechovu pozici zlepšilo. Jelikož jeho Cleveland vede divizi, může Jiříčka zdržet za mořem play off AHL, což ohrožuje jeho účast na mistrovství světa. Na otázku, zda bude play off na farmě pro klub v souvislosti s jeho osobou priorita, odpověděl tradičně bez obalu: „Co by sis vybral ty, kdybys mohl, play off AHL nebo mistrovství? Já vybrat nedostanu.“

S pozoruhodným propadem formy bojuje bohužel Jiří Kulich. Před odletem na juniorský šampionát nejlepší střelec American Hockey League dal od návratu za moře jediný gól. Do Vánoc 16 přesných tref ve 23 utkáních, od návratu z úspěšného mezinárodního turnaje jediný zásah v 15 duelech (k tomu šest nahrávek).

Na přelomu ledna a února vyšel v Buffalu článek, podle něhož „Kulich i Rosén sice jeví známky zlepšení, ale na NHL ještě nejsou připravení.“ Pokud Kulich urychleně nenajde ztracenou formu a sebevědomí, jsou zřejmě debaty o jeho možné účasti na pražském šampionátu bezpředmětné. A v září by musel udělat v kempu Sabres excelentní dojem, aby se vyhnul dalšímu začátku sezóny na farmě.

Eduard Šalé odešel před touto sezónou z Brna do juniorské Ontario Hockey League. Do Vánoc se mu podobně jako Kulichovi dařilo, chválili jsme ho i na našich stránkách. Po novém roce měnil působiště, Barrie Colts ho poslali v rámci výměny čtyř hráčů do Kitcheneru. Generální manažer přivítal Šalého slovy: „Má potenciál pomoct nám i v příští sezóně.“

Stále osmnáctiletý hokejista ovšem zpomalil a po přestupu posbíral jen 9 bodů v 17 utkáních. Jeho součet s produkcí u Colts 29 bodů (11+18) je ve vysokém kontrastu s hvězdami týmu, které jsou – pravda s mírně vyšším počtem odehraným zápasů – průběžně nad 80 body.

Matyáš Šapovaliv hraje třetím rokem stejnou soutěž. V Saginaw Spirit se momentálně dostal na 55 bodů, což stačí na čtvrté místo v interní produktivitě. Také jemu schází pár zápasů, o které přišel účastí na MS, potíž je, že jeho konkurenti jsou vesměs mladší. Třeba 61 bodový Michael Misa o celé tři roky. Ve dvaceti už mezi juniory prostě musíte dominovat.

Pro srovnání, Filip Chlapík (on i Šapovaliv šli na draftu NHL ve druhém kole, shodou okolností oba ze 48. místa) zvládl ve své poslední juniorské sezóně v QMJHL 91 bodů v 57 zápasech. To byl v tu dobu s přehledem nejlepší zápis v týmu a čtvrtý nejlepší výsledek v celé soutěži. Stačilo to na 57 zápasů v NHL s bilancí 11 bodů (5+6). Od roku 2021 hraje Chlapík v Evropě.

Stanislav Svozil patřil na stříbrném šampionátu k našim nejlepším hráčům. Fascinoval odvážnými výpady podél mantinelů, přehledem i nápaditou rozehrávkou. Draftován Columbusem ve třetím kole 2021 hraje momentálně na farmě v Clevelandu, kde patří spíš do podprůměru. Ve 41 zápasech nasbíral Svozil 15 bodů (1+14), což je suma, na kterou se ve stejném týmu dostal David Jiříček v 18 duelech. Oba spolu momentálně nastupují v Clevelandu.

Z průměru farmářské AHL bohužel nijak nevyčnívá ani David Špaček. Draftovaný Minnesotou ve svých devatenácti letech v pátém kole 2022 nastupuje po krátké štaci v ECHL aktuálně za Iowu, kde je s 8 body (2+6) ve 43 utkáních sedmý mezi obránci, devatenáctý v mužstvu.

Tomáš Hamara může podobně jako Eduard Šalé strávit ještě příští sezónu mezi juniory, také on v průběhu tohoto ročníku měnil dres. V Kitcheneru se trápil (0+3 v 18 zápasech), v Brantfordu ožil (1+16 ve 26 zápasech). Tři vstřelené góly a 37 bodů za dvě sezóny v OHL mu ale dveře do Ottawy, která ho loni ve třetím kole draftovala, zatím neotvírají.

