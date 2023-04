Štěstí i neštěstí v jednom. Minnesotě se vrací elitní střelec, ze hry je naopak rozjetý Švéd

Pořádně divoký pátek si prožili fanoušci Minnesoty Wild. Dozvěděli se totiž dvě zprávy, a jak to bývá, jedna byla dobrá a druhá špatná. Dobrou zprávou pro ně je, že se do sestavy Wild vrátí nejproduktivnější hráč týmu Kirill Kaprizov, tou špatnou je pak zranění Joela Erikssona Eka, jenž prožívá nejlepší sezonu kariéry a patří k útočným esům organizace. Rozjetý Švéd zmešká začátek play-off a termín jeho návratu je nejistý.

Pocity fanoušků Minnesoty (a vlastně i celé organizace) nemohly být v pátek rozporuplnější. Přestože přišla skvělá zpráva, že po měsíční absenci se vrátí už v sobotu do sestavy pětadvacetiletý Kaprizov, informace o několikatýdenní absenci o rok staršího Erikssona Eka před startem play-off rozhodně nepotěšila.

Eriksson Ek, jenž v této sezoně stihl v 78 zápasech nastřílet 23 branek a přidat 38 asistencí, díky čemuž si výrazně vylepšil své osobní maximum v počtu kanadských bodů (61), byl zraněn během čtvrtečního utkání s Pittsburghem. Ve druhé třetině zblokoval střelu soupeře, po čemž byl nucen led opustit a do zápasu se už nevrátil.

V pátek pak vedení Minnesoty oznámilo, že Švéd kvůli zranění v dolní polovině těla vynechá zbytek základní části a zmešká i začátek play-off. Jeho zranění je totiž klasifikováno jako week-to-week, což znamená, že jeho stav bude posuzován na týdenní bázi. Může tak vynechat dva týdny, ale také třeba čtyři, což v tuto chvíli nedokáže nikdo odhadnout.

Zranění Erikssona Eka je pro Minnesotu před play-off velmi citelnou ztrátou. Kromě toho, že celkově prožívá nejlepší sezonu kariéry, je také elitním nahrávačem týmu a velmi zdatným střelcem zejména v přesilovkách, v nichž nasázel hned 12 branek. Přesilovky jsou přitom něco, co může vyhecované a vyrovnané série v bojích o Stanley Cup rozhodovat.

Minnesotě se ale naštěstí vrátí do sestavy jiné útočné eso. Tím je Kirill Kaprizov, jenž kvůli zranění v dolní polovině těla marodil od 8. března. Návrat Kaprizova je pro Wild před play-off klíčový a při zranění Erikssona Eka je důležitost jeho comebacku dvojnásob důležitá.

Pětadvacetiletý rodák z Novokuzněcku prožil v minulé sezoně fantastický ročník, když posbíral 108 bodů za 47 branek a 61 asistencí. V této sezoně na své výkony plynule navázal a přestože stihl odehrát jen 65 zápasů, je s 39 góly nejlepším střelcem týmu a se 74 body nejproduktivnějším hokejistou Minnesoty. Do sestavy Wild se vrátí v sobotním utkání proti St. Louis.

Minnesotě aktuálně patří třetí místo v Centrální divizi a má zajištěn postup do play-off. Ztrácí přitom pouhé dva body na druhý Dallas i první Colorado, přičemž pozice v rámci divize jsou pro play-off nesmírně důležité. Momentální umístění by totiž znamenalo, že v prvním kole by Wild začínali venku a případné sedmé utkání hráli na hřišti soupeře, což je určitá nevýhoda. Dá se tedy očekávat, že ve zbytku základní části bude Minnesota hrát stylem, jako by pro ni už play-off začalo, aby získala alespoň do prvního kola výhodu domácího kluziště.

