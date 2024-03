Tampa rozstřílela Rangers, Point řádil. Problémy Detroitu pokračují

Noc na pátek měla v kanadsko-americké NHL na programu dvanáct zápasů. Detroit nezvládl sedmé utkání v řadě, když v domácím prostředí tentokrát nestačil na Arizonu. Tampa přemohla Rangers 6:3, přičemž Brayden Point se podílel na všech brankách svého celku. Skvělý večer zaznamenal i pětibodový Nikita Kučerov.

BUFFALO SABRES - NEW YORK ISLANDERS

4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Třetí výhra za sebou

Buffalo v domácím prostředí dokázalo porazit Islanders poměrem 4:0 a zapsalo třetí vítězství v řadě. Zápas vyhrálo zaslouženě, navíc skvělý výkon podal domácí brankář Luukkonen, jenž kryl všech 21 ran soupeřova celku.

Branky a nahrávky

25. V. Olofsson (Peterka, Power), 29. Cozens (Clifton, J. Skinner), 30. Benson (Jokiharju, Power), 56. Benson (Dahlin, Byram).

Statistika

Střely na bránu: 37 – 21 | Přesilová hra: 1/4 – 0/4 | Trestné minuty: 13 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 21 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00

Ilja Sorokin (NYI) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 57:52

Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 21 zákroků

2. Dylan Cozens (BUF) – 1+0

3. Zach Benson (BUF) – 2+0

CAROLINA HURRICANES - FLORIDA PANTHERS

4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Carolina potvrdila formu

V souboji dvou těžkých vah Východní konference se radovala Carolina, která vyhrála ve čtvrtém z posledních pěti klání. Utkání s Floridou víceméně rozhodla na konci první a v úvodní polovině druhé dvacetiminutovky, kdy se postupně prosadili Jarvis, Nečas a Kuzněcov. Výhru 4:0 zpečetil v závěru Andrej Svečnikov.

Branky a nahrávky

20. Jarvis (J. Staal, Slavin), 23. Nečas (Orlov, Guentzel), 29. Je. Kuzněcov (Chatfield), 56. Svečnikov (Slavin).

Statistika

Střely na bránu: 35 – 21 | Přesilová hra: 0/5 – 0/3 | Trestné minuty: 14 – 18

Kdo se postavil do brankoviště?

Frederik Andersen (CAR) – 21 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00

Sergej Bobrovskij (FLA) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 59:18

Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 1+0, +2 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 18:21

Tři hvězdy utkání

1. Jevgenij Kuzněcov (CAR) – 1+0

2. Frederik Andersen (CAR) – 21 zákroků

3. Jaccob Slavin (CAR) – 0+2

COLUMBUS BLUE JACKETS - OTTAWA SENATORS

2:3sn. (1:0, 0:0, 1:2 - 0:0)

Nájezdy rozhodl Giroux

Dlouho to vypadalo, že v souboji dvou nejhorších týmů Východní konference se bude radovat Columbus, avšak Ottawa měla výtečný závěr. Na rozdíl jednoho gólu snížil Giroux, v závěru třetí periody srovnal Stützle. Hrdinou nájezdové loterie se stal Claude Giroux, jenž tedy získal dva body pro Senators.

Branky a nahrávky

1. Jenner (J. Gaudreau, A. Boqvist), 46. A. Nylander (J. Gaudreau, Werenski) – 48. Giroux (Katchouk, Kastelic), 53. Stützle (Bernard-Docker, Brännström), rozh. náj. Giroux.

Statistika

Střely na bránu: 37 – 37 | Přesilová hra: 1/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Elvis Merzļikins (CBJ) – 35 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,6 %, odchytal 65:00

Anton Forsberg (OTT) – 35 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,6 %, odchytal 65:00

Česká a slovenská stopa

Dominik Kubalík (OTT) – 0+0, 0 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:03

Tři hvězdy utkání

1. Anton Forsberg (OTT) – 35 zákroků

2. Elvis Merzļikins (CBJ) – 35 zákroků

3. Claude Giroux (OTT) – 1+0

DETROIT RED WINGS - ARIZONA COYOTES

1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Problémy Detroitu pokračují

Delší dobu to vypadalo, že by Detroit letos mohl proklouznout do play-off, nicméně nyní zapsal sedmou porážku v řadě a svou pozici v elitní osmičce konference přepustil. Hokejisté Red Wings v těžkém období nestačili ani na Arizonu, které podlehli 1:4.

Branky a nahrávky

18. Raymond (P. Kane, Gostisbehere) – 6. L. Cooley (Guenther), 29. Carcone (Kerfoot, Maccelli), 51. Bjugstad (Schmaltz, Keller), 57. Keller (Bjugstad, Dermott).

Statistika

Střely na bránu: 29 – 27 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Lyon (DET) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 59:29

Connor Ingram (ARI) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Nick Bjugstad (ARI) – 1+1

2. Casey Keller (ARI) – 1+1

3. Michael Carcone (ARI) – 1+0

MONTREAL CANADIENS - BOSTON BRUINS

1:2pp. (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)

Výhru v prodloužení zajistil DeBrusk

Boston do utkání na ledě Montrealu vstoupil dobře, když se v 5. minutě zásluhou Heinena dostal do vedení. Canadiens ale poté odpověděli, o deset minut později srovnal Suzuki. Zkraje prodloužení ovšem rozhodl utkání svým šestnáctým gólem v sezoně Jake DeBrusk.

Branky a nahrávky

15. Suzuki (Slafkovský) – 5. Heinen (Pastrňák, Zacha), 61. DeBrusk (Marchand, H. Lindholm).

Statistika

Střely na bránu: 19 – 24 | Přesilová hra: 0/3 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Samuel Montembeault (MTL) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 60:25

Linus Ullmark (BOS) – 18 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 60:25

Česká a slovenská stopa

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:57

Pavel Zacha (BOS) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:30

David Pastrňák (BOS) – 0+1, 0 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:30

Jakub Lauko (BOS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 9:34

Tři hvězdy utkání

1. Jake DeBrusk (BOS) – 1+0

2. Joel Armia (MTL) – 0+0

3. Charlie McAvoy (BOS) – 0+0

PITTSBURGH PENGUINS - SAN JOSE SHARKS

6:3 (1:2, 2:1, 3:0)

Tučňáci zabrali

Po čtyřech porážkách v řadě Pittsburgh zabral a v domácím prostředí přehrál San Jose jasně 6:3. Po dvou třetinách platilo nerozhodné skóre 3:3, avšak ve třetím dějství se do toho opřeli Tučňáci, kteří nakonec zvítězili.

Branky a nahrávky

11. Acciari (E. Karlsson, D. O'Connor), 25. Carter (Bemström), 32. Malkin (D. O'Connor, Eller), 43. Ludvig (P. Joseph, R. Smith), 45. Rakell (P. Joseph, Ludvig), 59. Rust (Letang, Crosby) – 15. Zetterlund (Addison, Thrun), 20. M. Vlasic (Kostin, Granlund), 39. Kostin (Granlund, M. Vlasic).

Statistika

Střely na bránu: 31 – 32 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Tristan Jarry (PIT) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 59:46

Magnus Chrona (SJS) – 25 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 59:33

Česká a slovenská stopa

Filip Zadina (SJS) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 16:47

Tři hvězdy utkání

1. John Ludvig (PIT) – 1+1

2. Drew O'Connor (PIT) – 0+2

3. Pierre-Olivier Joseph (PIT) – 0+2

TAMPA BAY LIGHTNING - NEW YORK RANGERS

6:3 (0:2, 2:0, 4:1)

Point s Kučerovem předvedli show

Tampa kráčí za postupem do play-off, což potvrdila v domácím utkání se silnými Rangers. Zápas vyhrála poměrem 6:3 a na všech šesti brankách měl podíl gólem nebo asistencí Brayden Point, jenž tedy zapsal tři góly a tři nahrávky. Skvěle si vedl také Nikita Kučerov s jednou trefou a čtyřmi nahrávkami.

Branky a nahrávky

33. Point (Kučerov), 39. Duclair (Point, Kučerov), 44. Point (Hedman, Kučerov), 53. Stamkos (Point, Cirelli), 55. Point (Kučerov, Hedman), 57. Kučerov (Point, Paul) – 14. Panarin (Trocheck, Lafrenière), 17. Schneider (Zibanejad, Roslovic), 42. Roslovic (Fox, Kreider).

Statistika

Střely na bránu: 28 – 28 | Přesilová hra: 1/2 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 59:57

Igor Šesťorkin (NYR) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, odchytal 59:50

Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 22:17

Tři hvězdy utkání

1. Brayden Point (TBL) – 3+3

2. Nikita Kučerov (TBL) – 1+4

3. Anthony Duclair (TBL) – 1+0

PHILADELPHIA FLYERS - TORONTO MAPLE LEAFS

2:6 (0:3, 1:0, 1:3)

Jasná záležitost

Toronto na ledě Philadelphie potvrdilo roli favorita a zápas vyhrálo jasně 6:2. O svém vítězství prakticky rozhodlo už v první periodě, ve které se v rozmezí 3. až 16. minuty prosadilo třikrát. Letci poté už pořádně reagovat nedokázali.

Branky a nahrávky

22. Tippett (Frost, Konecny), 59. Foerster (Sanheim, Couturier) – 3. Bertuzzi (Matthews, W. Nylander), 10. Holmberg (Dewar, Rielly), 16. Liljegren (Bertuzzi, Samsonov), 45. Matthews (Holmberg, Ljubuškin), 45. W. Nylander (Domi, Kämpf), 49. Knies (McCabe, Liljegren).

Statistika

Střely na bránu: 28 – 27 | Přesilová hra: 1/3 – 0/4 | Trestné minuty: 18 – 16

Kdo se postavil do brankoviště?

Samuel Ersson (PHI) – 9 zákroků, 3 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 20:00

Felix Sandström (PHI) – 12 zákroků, 3 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 39:31

Ilja Samsonov (TOR) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa

David Kämpf (TOR) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:10

Tři hvězdy utkání

1. Tyler Bertuzzi (TOR) – 1+1

2. William Nylander (TOR) – 1+1

3. Auston Matthews (TOR) – 1+1

DALLAS STARS - NEW JERSEY DEVILS

2:6 (2:2, 0:3, 0:1)

Allen při debutu zářil

První utkání v novém dresu zvládl brankář Jake Allen na výbornou, svému celku pomohl 35 zákroky a inkasoval pouze dvakrát. Dallas měl v duelu jasnou střeleckou převahu, ale New Jersey bylo maximálně efektivní. Poprvé v sezoně se trefil i český útočník Tomáš Nosek.

Branky a nahrávky

1. W. Johnston (Benn, Harley), 13. Cr. Smith (Hakanpää, Dellandrea) – 6. Haula, 18. Tierney (MacDermid, DeSimone), 22. Mercer (Hischier, L. Hughes), 24. Meier (Bratt, Nemec), 26. Nosek (Lazar), 55. Holtz (Tierney, Meier).

Statistika

Střely na bránu: 37 – 20 | Přesilová hra: 0/3 – 0/0 | Trestné minuty: 0 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 6 zákroků, 4 OG, úspěšnost 60,0 %, odchytal 23:52

Scott Wedgewood (DAL) – 8 zákroků, 2 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 36:08

Jake Allen (NJD) – 35 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,6 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa

Radek Faksa (DAL) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:26

Šimon Nemec (NJD) – 0+1, +3 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:33

Tomáš Nosek (NJD) – 1+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:49

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:47

Tři hvězdy utkání

1. Jake Allen (NJD) – 35 zákroků

2. Chris Tierney (NJD) – 1+1

3. Timo Meier (NJD) – 1+1

MINNESOTA WILD - ANAHEIM DUCKS

2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Anaheim příliš nekousal

Minnesota si v domácím prostředí poradila s Anaheimem, Divočině stačily pouze dvě branky, o které se postarali obránce Bogosian a útočník Kaprizov. Dobře si počínal hostující brankář Lukáš Dostál, avšak zkušený gólman Fleury na druhé straně neinkasoval ani jednou.

Branky a nahrávky

15. Bogosian (Rossi, Brodin), 23. Kaprizov (Hartman, Boldy).

Statistika

Střely na bránu: 31 – 16 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Marc-Andé Fleury (MIN) – 16 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00

Lukáš Dostál (ANA) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 57:29

Česká a slovenská stopa

Lukáš Dostál (ANA) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 57:29

Radko Gudas (ANA) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 5:01

Pavol Regenda (ANA) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:52

Tři hvězdy utkání

1. Kirill Kaprizov (MIN) – 1+0

2. Jonas Brodin (MIN) – 0+1

3. Marc-Andé Fleury (MIN) – 16 zákroků

CALGARY FLAMES - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

4:1 (0:0, 0:1, 4:0)

Třetí třetina patřila domácím

Calgary po třech porážkách v řadě zabralo a tentokrát už dva body získalo. Vegas sice po čtyřiceti minutách vedlo, jenže ve třetím dějství se Plameny prosadily dohromady čtyřikrát. Dvě branky vsítil Blake Coleman.

Branky a nahrávky

44. Šarangovič (Dr. Hunt, Kylington), 51. Coleman (Kadri), 55. Coronato (Dr. Hunt, Šarangovič), 58. Coleman (Backlund, Mangiapane) – 38. Mantha (Theodore).

Statistika

Střely na bránu: 37 – 29 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Dustin Wolf (CGY) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 60:00

Adin Hill (VGK) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 59:43

Česká a slovenská stopa

Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:52

Tři hvězdy utkání

1. Dustin Wolf (CGY) – 28 zákroků

2. Dryden Hunt (CGY) – 0+2

3. Blake Coleman (CGY) – 2+0

SEATTLE KRAKEN - WASHINGTON CAPITALS

1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

McMichael rozhodl

O play-off bojující Washington zvládl utkání na ledě Seattlu, který má k vyřazovací části daleko. V polovině třetí periody platil stav 1:1, ale v 52. minutě obstaral rozdílovou branku Connor McMichael.

Branky a nahrávky

44. Bjorkstrand (Gourde, Yamamoto) – 35. Oshie, 52. McMichael.

Statistika

Střely na bránu: 24 – 23 | Přesilová hra: 1/3 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Joey Daccord (SEA) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 58:33

Charlie Lindgren (WSH) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 59:50

Česká a slovenská stopa

Tomáš Tatar (SEA) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:28

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:42

Tři hvězdy utkání

1. Connor McMichael (WSH) – 1+0

2. Charlie Lindgren (WSH) – 23 zákroků

3. Oliver Bjorkstrand (SEA) – 1+0

Share on Google+