Tečka za kariérou. Greiss po 14 sezónách v NHL končí

Thomasi Greissovi skončila po uplynulé sezóně smlouva, a tak bylo otázkou, co s německým gólmanem bude dál. Nyní už je však jasno, Greiss se v 37 letech rozhodl svou hokejovou pouť ukončit.

Německý brankář toho v NHL zažil opravdu spoustu. V zámoří strávil 14 sezón, během kterých si zachytal hned za šest různých týmů.

V roce 2004 jej ve třetím kole draftovalo San Jose, kde také jeho cesta v nejslavnější lize v sezóně 2007/2008 světa započala. Následně si vyzkoušel také brankoviště Phoenixu, Pittsburghu, Islanders, Detroitu a nakonec St. Louis.

„Všechna místa, kde jsem během kariéry působil, měla něco do sebe. Phoenix bylo hezké místo na žití, na San Jose zase hezky vzpomínám, protože jsem tam v NHL chytal poprvé. Kalifornie je hezké místo a jde tam dělat spousta věcí. V Detroitu jsem zase potkal pár známých tváří, se kterými jsem už předtím hrál. Všechny etapy kariéry měly něco,“ vzpomíná Greiss.

Nejlepší část kariéry prožil v New Yorku, když dres Ostrovanů oblékal hned v pěti po sobě jdoucích sezónách. S výjimkou jednoho ročníku zde vždy jeho úspěšnost zákroků přesáhla hodnotu 90 %. Jedná se také o jediný tým, kde si Greiss vydobyl pozici jedničky, ve všech ostatních týmech působil v roli spolehlivého záskoku.

„Ze sportovního hlediska mi to určitě nejvíce sedělo v Islanders. Když jsme tehdy přešli přes první kolo play off, tak to pro mě bylo speciální. Bylo pro mě příjemné tam působit. V New Yorku je hezké životní prostředí a žilo se mi tam zkrátka dobře. Rozhodně jeden z highlightů mé kariéry.“

Nabídky na pokračování ještě měl.

„Ještě zde byly nějaké úvahy, že bych pokračoval, ale žádná z nabídek mě úplně neoslovila. V důsledku toho jsem již byl připraven učinit tento krok a těším se, že si v životě zase vyzkouším něco jiného. S hokejem však kontakt neztratím a možná se do něj ještě někdy v jiné pozici vrátím. Nyní si však chci odpočinout,“ dodal loučící se gólman.

