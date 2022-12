Tohle tu nebylo skoro 13 let! Vaněček byl v NHL vyhlášen druhou hvězdou měsíce

Brankář New Jersey Vítek Vaněček si v NHL skvělými výkony řekl o ocenění pro druhou hvězdu měsíce listopadu, vklínil se mezi útočníky Jasona Robertsona z Dallasu a Mitche Marnera z Toronta.

New Jersey si v uplynulém měsíci počínalo skvěle. Vyhrálo 13 ze 14 utkání, žádný jiný klub NHL si nevedl lépe a velkou zásluhu na tom měl právě český rodák z Havlíčkova Brodu.

Vítek Vaněček v listopadu zaznamenal osm vítězství v devíti utkáních, do kterých zasáhl od začátku. Měl průměr 2,13 inkasované branky na zápas a úspěšnost zákroků 93 procent.

26letý gólman aktuálně patří k nejlepším brankářům v soutěži. S průměrem 2,12 obdrženého gólu je třetí, s úspěšností zákroků 92,3 procenta osmý a s už jedenácti vítězstvími čtvrtý.

„Každý brankář chce chytat, je to pro něj to nejdůležitější. Takže jsem spokojený. Snažím se dělat vše pro to, abych v bráně zůstal a pomáhal týmu,“ liboval si nedávno pro hokej.cz.

Ocenění si Vaněček musí vážit o to víc, že čeští gólmani v NHL nefigurovali mezi hvězdami měsíce takřka třináct let. Naposledy se tak stalo v lednu 2010 díky Tomáši Vokounovi.

Třetí Mitch Marner bodoval ve všech 15 zápasech, nasbíral v nich šest gólů a 14 asistencí. První Jason Robertson byl s 26 body a 15 góly nejproduktivnějším hráčem i střelcem.

