Trápení Duboise v LA pokračuje. Musí to být rozdílový hráč, nebere si servítky McLellan

Výkony Pierra-Luca Duboise v dresu Los Angeles jsou velkým zklamáním. Pětadvacetiletý útočník přitom přicházel ke Králům s velkou pompou. Zatím ale tápe a s ním celé LA, které od vánoční pauzy vyhrálo jen tři zápasy a propadá se tabulkou Západní konference.

Dubois, to je takový zlobivý chlapec, který si umí postavit hlavu. Už v roce 2020 si vynutil výměnu z Columbusu, kde se mu nelíbilo, a zamířil do Winnipegu. I tam se mu přestalo líbit a začal požadovat další trejd. Navzdory tomu ale hrál svůj nejlepší hokej a v minulé sezoně zaznamenal v 73 zápasech 27 gólů a 36 asistencí.

S příslibem, že bude vyměněn, uzavřel ještě s Kevinem Cheveldayoffem lukrativní smlouvu na osm let v hodnotě 68 milionů dolarů, čímž se z něj stalo poměrně drahé zboží. S vidinou jistoty, že Los Angeles získá na dlouhou dobu podepsaného mladého hokejistu, jehož výkony rostou, upekla se mezi Robem Blakem a Cheveldayoffem velká výměna.

Do dresu Králů přišel Dubois a do Winnipegu se naopak stěhovali Alex Iafallo, Gabriel Vilardi a Rasmus Kupari, k čemuž Blake přibalil ještě volbu v druhém kole draftu 2024.

A kdo je jasným vítězem této výměny?

Jednoznačně Winnipeg. Iafallo ve 45 zápasech zaznamenal bilanci 7+10 (tedy obdobná čísla jako mnohem dražší Dubois), Vilardi podepsal dvouletou smlouvu na 6,875 milionu dolarů a ve 26 zápasech zapsal 11 gólů s 9 asistencemi. Kupari je mladý hráč, který prozatím zajišťuje hlavně šířku kádru Tryskáčů. Jets jsou navíc druhým nejlepším týmem Západní konference, o čemž si v posledních sezonách mohli nechat pouze zdát.

A Los Angeles? To po solidním vstupu do sezony kleslo tabulkou Západní konference na sedmé místo a Dubois ve 44 zápasech dal jen devět gólů a přidal deset asistencí. Na hráče, co bere 8,5 milionu, je to zpropadeně málo. Při jeho pobytu na ledě navíc Kings inkasují poměrně dost branek, proto má Dubois třináct záporných bodů v hodnocení účasti na ledě. V této statistice je z celého týmu suverénně nejhorší.

S výkony svého svěřence je velmi nespokojen i trenér Todd McLellan, který dal své pocity najevo po pondělní porážce se San Jose. „Je jedno, jestli Pierre-Luc dostane čtyři nebo dvacet čtyři minut, tak jako tak má být rozdílový hráč,“ řekl s tím, že už je nejvyšší čas, aby se začal řadit k nejlepším hokejistům týmu. K tomu má ovšem Dubois prozatím hodně daleko.

Je snad možné, že Duboisovi nesedí herní styl trenéra McLellana? Jistě, i takové věci se stávají. Nového trenéra však rozhodně nedostane, což dost důrazně uvedl generální manažer Rob Blake. Byť není zrovna spokojený, že Kings pomaličku ztrácí půdu pod nohama a propadají se tabulkou, tak svým zaměstnancům věří.

„Budu spoléhat na hráče a trenérský štáb, že nás z toho dostanou,“ řekl Blake, jehož tým z posledních třinácti zápasů vyhrál pouze dva. Trochu vylepšit bilanci budou moci Kings v noci na čtvrtek, kdy na svém ledě přivítají Buffalo. Nutně ale potřebují, aby zabral i jeden z nejlépe placených hráčů týmu.

