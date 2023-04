Trelivingovi došla trpělivost se Sutterem. A tak od týmu odešel

Play off sice už začalo, ale pořádně zajímavé informace vyplynuly na povrch v Calgary. Flames jsou jedním z nejskloňovanějších týmů v lize, a to i přes to, že jim sezona skončila. V pondělí odešel od týmu generální manažer Brad Treliving, trenér zatím zůstává. Vše je ale podivně zamotané.

Zatímco oficiální stanovisko klubu je, že odchod byl po oboustranné dohodě, komentáře prozatímního GM a prezidenta hokejových operací Dona Maloneyho naznačují, že to byla spíše Trelivingova práce než práce klubu.

„Odešel kvůli svým důvodům, ale my jdeme dál,“ řekl Maloney v pondělí odpoledne v rozhovoru s médii. Podle Maloneyho mu Treliving ve středu ráno, tedy v den posledního zápasu proti San Jose, řekl, že si myslí, že skončí, a po zápase o tom informoval i prezidenta a výkonného ředitele týmu Johna Beana.

„Po osmi, devíti letech si potřebuje odpočinout,“ dodal Maloney.

Maloney také potvrdil, že Trelivingovi byla v průběhu sezony několikrát nabídnuta nová smlouva, ale nedošlo k dohodě.

Proč? Důvodem má být osoba trenéra Darryla Suttera. Alespoň to tvrdí vždy dobře informovaný novinář Elliotte Friedman.

„Říká se, že hlavní roli v rozhodnutí Trelivinga hrály zhoršující se vztahy se Sutterem, že spolu nemohli dále spolupracovat a že spolu už nějakou dobu opravdu dobře nekomunikují. Kdyby Sutter neměl prodlouženou smlouvu, možná by byl výsledek jiný,“ řekl novinář ve svém programu.

To, jak vázne komunikace mezi oběma, bylo vidět například na hráčích, které Treliving vytáhnul z AHL do prvního týmu.

Například v prosinci byl povolán Matthew Phillips. Na soupisce v AHL byl 15 dní a nastoupil jen dvakrát. Jakob Pelletier byl povolán na začátku ledna a dva týdny vůbec nehrál. Pelletier se nakonec dostal do sestavy na 24 zápasů, ale ty byly rozprostřeny do 87 dní.

