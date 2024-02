Tři hattricky, dva šestibodoví spoluhráči. Duel Wild s Canucks dal zavzpomínat na staré časy

To byla řežba! Utkání mezi Minnesotou Wild a Vancouverem Canucks nabídlo hned sedmnáct branek a vítězství domácích po obratu 10:7. K vidění byly i věci, co už hodně dlouho při zápase NHL nikdo neviděl, jako například tři hattricky či dva šestibodoví spoluhráči.

Vancouver měl utkání relativně pod kontrolou, od 35. minuty vedl už 5:2. Jenže Minnesotě se ještě do konce druhé třetiny povedlo snížit na 3:5 a do závěrečné dvacetiminutovky vletěla jako uragán. Čtyřmi góly během 104 sekund otočila skóre na 7:5 a pak si vypracovala až třígólové vedení. Hosté sice dokázali snížit na rozdíl jediného gólu, ale v posledních dvou minutách se Wild ještě dokázali dvakrát trefit do prázdné brány a stanovili konečné skóre 10:7.

Pro Minnesotu se jednalo o rekordní zápas. Poprvé v historii nastřílela v utkání deset gólů (doposud bylo rekordem organizace osm branek) a sedmi góly během jedné třetiny stanovila další klubový rekord. Sedm gólů jednoho týmu v jedné dvacetiminutovce bylo navíc naposledy k vidění v únoru 1999, kdy Washington nasázel ve druhé třetině dokonce hned osm gólů Tampě.

Ale teď už k věcem, co nebyly v NHL k vidění dokonce přes třicet let. Řeč je samozřejmě o osobních statistikách. Pro hráče to byly gólové a bodové žně, ze kterých museli mít svým způsobem radost. Pokud tedy na sobě neměli brankářskou výstroj.

Hned tři hokejisté dokázali zkompletovat během utkání hattrick. Jako první ho nastřílel hostující JT Miller, který pak ale trochu s nelibostí sledoval, jak se stejný počin povedl také domácím Joelovi Erikssonovi Ekovi a Kirillovi Kaprizovovi.

Stalo se tak poprvé od listopadu 1992, že by hned tři hráči v jednom zápase nastříleli hattrick. Tehdy v utkání Los Angeles se San Jose dokázali zapsat na svá konta hattricky Jari Kurri, Luc Robitaille a Mike Donnelly.

Poprvé od října 1993 pak dokázali dva hokejisté z jednoho týmu posbírat celkem šest kanadských bodů. Kirill Kaprizov a Joel Eriksson Ek zapsali shodně bilanci 3+3, čímž dali zavzpomínat na zápas mezi Los Angeles a Detroitem ze začátku sezony 93/94. Tehdy stejného počinu dosáhli Wayne Gretzky (2+4) a Tomas Sandstrom (0+6).

„Skoro to zní jako nějaký zápas z kanadské juniorky. Jsem si jistý, že fanoušci byli při sledování zápasu nadšení. Jak trenéři, to netuším,“ smál se šestibodový Eriksson Ek.

Jak už to tak bývá, jeho nadšení z takového zápasu vůbec nesdíleli brankáři obou týmů. Za domácí odchytal první dvě třetiny Filip Gustavsson, který dostal pět gólů a měl úspěšnost 68,8 %. Ve třetí třetině nastoupil Marc-Andre Fleury, jenž z osmi střel inkasoval dvakrát a měl úspěšnost 75 %. Rick Tocchet se na druhé straně rozhodl, že v tom nechá vykoupat Caseyho DeSmitha po celý zápas, kvůli čemuž měl brankář Vancouveru úspěšnost jen 68 %, jelikož inkasoval osm gólů z 25 střel soupeře.

Byl to zkrátka zápas, který si hokejoví fanoušci nechají líbit, ale brankáři by jej raději neprožívali.

