Už nás ani nepřekvapuje, ozývá se z kabiny Avs na adresu Makara

Cale Makar se ve vyřazovacích bojích ukazuje opět ve velmi dobrém světle. Obránce předvádí své ofenzivní choutky naplno, jeho spoluhráče už takový výkon mladého Kanaďana ani nepřekvapuje. Moc dobře si uvědomují, že mají ve svém kádru jednoho z aktuálně nejlepších obránců na světě.

Opravdu velkou parádu předvedl Cale Makar ve čtvrtém zápase, když útočnou akci zahájil u svého gólmana, projel celé hřiště a střelu nasměroval přesně pod horní tyč Hellebuyckovi branky.

„Chci říct, že to bylo trochu šťastné. Bylo to takové kymácení kolem sítě. Měli kolem mě pár hokejek a já měl štěstí, že mě trefili jen do chrániče holeně nebo do kalhot,“ řekl Makar bezprostředně po zápase. „Naši útočníci tak trochu zatlačili jejich obránce hodně dozadu, takže jsem se to snažil převézt do útočného pásma a prostě jsem se to snažil hodit na bránu. Měl jsem trochu štěstí.“

Dobře, možná v tom sehrálo trochu roli štěstí. Ale zároveň to není poprvé co se stalo, že Makar dává góly jako z partesu. Jeho branka ve čtvrtém zápase, kterým dostal Avalanche do vedení 3:1, byla zatím tím posledním majstrštykem, který oblétl hokejový svět.

V play off odehrál všechny čtyři duely a posbíral osm kanadských bodů za dvě branky a šest gólových nahrávek. Je nejproduktivnějším hráčem Colorada a vévodí kanadskému bodování obránců. Je teprve druhým obráncem v historii, který si během úvodních čtyřech duelů připsal osm bodů, doplnil v této statistice Bobbyho Orra, kterému se to podařilo v letech 1971 a 1972.

„Nemyslím si, že by to mnohé z nás ještě překvapovalo. Ale myslím, že v lize opravdu není nikdo jiný, kdo by to dělal tak jako on. Prostě tak dobrý bruslař, má šikovné ruce, a pak způsob, jakým dokáže vystřelit puk, je jeden z nejlepších. Takže je opravdu zábava se na něj dívat,“ sdělil obránce Colorada Sean Walker.

„Viděl jsem to až během opakovaného záběru a pak jsem si uvědomil, jak moc to bylo dobré. A myslím, že Devon Toews to řekl už včera, že je Cale nejlepší na světě,“ popsal útočník Casey Mittelstadt.

Cale Makar má vyřazovací boje nejspíš hodně rád. Však v play off v roce 2019 si odbyl svou premiéru v NHL. Po konci sezóny v univerzitní NCAA se připojil k Coloradu a ihned prokazoval své kvality. V deseti zápasech posbíral šest kanadských bodů. O tři roky později byl jedním z pilířů během spanilé jízdy za Stanley Cupem, dokonce získal trofej pro nejužitečnějšího hráče play off.

„Je to opravdu požehnání, sledovat nejlepšího hráče ligy, nejlepšího obránce ligy, jak každý večer chodí na led a dělá věci, které dělá,“ chválil jej jeho spoluhráč Walker.

Hokejisté Avalanche by rádi opět zvedli nad hlavu Stanley Cup, vědí však, že musí jít krok po kroku a prvním dílčím cílem je vyřadit Jets. To se může podařit už v noci na středu, kdy je na programu pátý duel série.

„Mám pocit, že jsme v poslední době opravdu dobří nejen v tom, že dobře pracujeme, a také v tom, že zůstáváme v přítomnosti a nedíváme se příliš dopředu. Vždycky když musíte ukončit soupeři sezónu, je to nejtěžší zápas. Musíme do něj jít se stejnou mentalitou a ujistit se, že jsou všichni na stejné vlně, protože je jasné, že oni do toho dají všechno, co mají,“ popsal kanadský obránce, který je letos opět mezi finalisty Norris Trophy.

Share on Google+