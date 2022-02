V noci se bojuje na všech frontách! Načne Colorado druhou desítku výher?

Hokejového fanouška opět čeká velmi náročná noc. V rámci NHL bude na výběr jedenáct duelů ze všech pater tabulky a opravdu bude z čeho vybírat. Můžeme se těšit na velice atraktivní zápasy, proti sobě nastoupí Florida a Rangers, v dalším souboj na sebe narazí Pittsburgh a Washington a takto bychom mohli pokračovat. Do akce jde navíc spousta Čechů v čele s Davidem Pastrňákem a Tomášem Hertlem, tuzemské brankáře bude zastupovat Vítek Vaněček a Petr Mrázek.

Seattle poprvé v historii zajíždí na led Bostonu, kde rozhodně nebude favoritem. Forma obou celků je sice dost podobná, avšak v tabulce jsou na tom o dost lépe Bruins, kteří drží poslední pozici pro play off. Krakenu se navíc nedaří ve venkovním prostředí, v posledních pěti venkovních duelech zvítězil pouze v Pittsburghu. Boston doma spíše vyhrává a potvrdit to bude chtít zejména David Pastrňák, který si potřebuju zlepšit náladu po jednozápasovém bodovém půstu.

New Jersey se topí v agónii, padlo již pětkrát za sebou a brány play off se před ním pomalu zavírají. Naopak Toronto opět začalo pravidelně vyhrávat, čemuž pomáhá i Petr Mrázek, který dnes nastoupí do třetího zápasu za sebou. V bráně Maple Leafs ale i přesto končí hodně puků, což znamená vysoké přestřelky, ta poslední přinesla celkově deset branek. To se českému brankáři určitě nelíbí, takže dnes zkusí zabojovat o své první čisté konto v sezoně.

Pravděpodobně nejzajímavější duel bude na vidění na ledě Rangers. Ti hostí floridské Panthers, přičemž oba celky patří mezi nejlepší v celé lize. Favorita můžeme těžko odhadovat, protože oba soupeři hrají na vysoké úrovni, aktuálně se ale více daří Floridě, která zvítězila čtyřikrát v řadě. V posledním duelu s Columbusem navíc neuvěřitelně řádil Mason Marchment, který nasbíral šest bodů a dnes si bude chtít držet podobný standard.

V Pittsburghu uvidíme souboj dvou hrajících legend, proti sobě nastoupí Sidney Crosby a Alexandr Ovečkin. Zápas může být velmi zajímavý, protože ani jeden tým nehraje v poslední době podle svých představ, což platí i o těchto skvělých hokejistech. Více se nedaří ruskému kanonýrovi, který už tři zápasy nebodoval. Výhru by ale mohl ukrást Vítek Vaněček, který naposledy proti Tučňákům inkasoval pouze jednou a pomohl tak k vítězství 6:1. Zopakuje tento počin?

Tomáš Hertl v posledních duelech lehce ztrácí svou formu, což se projevuje i na výsledcích celého týmu. Žralokům, kteří bojují o vyřazovací část, se to samozřejmě vůbec nehodí a propadli se kvůli tomu až na jedenácté místo v konferenci. Dnes navíc míří na led svého neoblíbeného soupeře, protože v posledním vzájemném zápase padli s Tampou 1:7. Skončí to dnes jinak nebo to bude stejně jednoznačné?

Tradičně v ranních hodinách se do akce dostane také nezastavitelné Colorado. To už pokořilo hranici deseti výher za sebou a na tomto čísle se rozhodně nehodlá zastavit. Proti Arizoně by to tak dnes měla být spíše formalita, protože Coyotes se krčí na samotném dně celé ligy. Přece jen ale už Avalanche v této sezoně dokázali potrápit, avšak s aktuální sérií proher se o zázrak budou pokoušet velmi těžko.

Kompletní program

01:00 Boston Bruins – Seattle Kraken

01:00 New Jersey Devils – Toronto Maple Leafs

01:00 New York Rangers – Florida Panthers

01:00 Philadelphia Flyers – Winnipeg Jets

01:00 Pittsburgh Penguins – Washington Capitals

01:00 Tampa Bay Lightning – San Jose Sharks

01:30 New York Islanders – Ottawa Senators

02:00 Nashville Predators – Vancouver Canucks

02:30 Dallas Stars – Calgary Flames

03:00 Colorado Avalanche – Arizona Coyotes

04:00 Vegas Golden Knights – Buffalo Sabres

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+