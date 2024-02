Vrátí se Iron Man? Kolem Kessela údajně krouží Kosatky

Bývalý Zlatý rytíř Phil Kessel, který po zisku třetího Stanley Cupu v kariéře ve Vegas skončil, stále hledá další příležitost v NHL. Podle nejnovějších spekulací by o jeho služby přeci jen měl být v zámořské soutěži zájem. Hovoří se o pokukování ze strany Vancouveru, kde Kessela velmi dobře zná trenér Rick Tocchet i prezident hokejových operací Jim Rutherford.

Šestatřicetiletý Kessel odehrál minulou sezonu ve Vegas, přičemž absolvoval kompletní základní část, ve které dal 14 branek a přidal 22 asistencí. V play-off ale na něho Rytíři příliš nesázeli a nasadili ho při cestě za Stanley Cupem jen do čtyř zápasů.

I to byl jeden z důvodů, proč se Kessel nedočkal prodloužení kontraktu, přestože v minulém ročníku hrál jen za milion a půl a byl ochoten přistoupit i na snížení platu.

Muž, který odehrál v základní části 1064 zápasů v řadě a je aktuálním Iron manem ligy (tato šňůra je navíc stále aktivní, jelikož Kessel nemá smlouvu), od té doby marně shání nové angažmá. Sám přitom věří, že stále má týmům co nabídnout.

Momentálně to vypadá, že by přeci jen minimálně jeden zájemce o rozšíření kádru v NHL byl. Vancouver se rozhodl přivést Eliase Lindholma a v tuto chvíli už nemá moc prostoru, jak kádr posilovat. Pokud nechce tedy rozbít údernou třetí formaci, či se zbavit nějakého slušného prospektu.

Jednou z možností, jak rozšířit sestavu bez ztráty jiných hráčů či například draftových voleb, je sáhnout po hokejistech na trhu s volnými agenty. Mezi těmito hokejisty je právě i velezkušený Kessel, v jehož prospěch hraje fakt, že jej dobře zná nejen hlavní trenér, ale i prezident hokejových operací této organizace. A jak zmínil insider z Vancouveru Rick Dhaliwal, je rodák z Wisconsinu v Canucks tématem, o kterém se často mluví.

„Mohu vám říct, že Canucks o Kesselovi stále mluví a diskutují,“ řekl Dhaliwal během své talkshow. „Jsou v pravidelném kontaktu s jeho agentem. Líbí se jim jeho zkušenosti a to, co dokázal v minulosti. Má také vztah s Tocchetem,“ zmínil hlavního trenéra Vancouveru. Ten se sám nedávno vyjádřil, že Kessel určitě ještě může hrát na nejvyšší úrovni.

Jediným háčkem, proč by Kessel nemusel být pro druhý nejlepší tým soutěže prospěšný, může být jeho fyzička. Přeci jen Američan osm měsíců nehrál ostré utkání, což je v jeho věku problém. „Osm měsíců nehrál, loni odehrál za Vegas jen čtyři zápasy v play-off, když vyhrálo Stanley Cup. To bude Kesselův největší problém,“ upozornil Dhaliwal.

Na druhou stranu by Kessel mohl podepsat za minimum a zatížení platového stropu by tak bylo minimální. A jako záloha by se Kosatkám mohl vyplatit. „Kessel zájemce nebude nic stát. Je to hazard, to ano, ale není třeba se vzdávat žádných aktiv, bude to levná akvizice,“ připomněl, že Vancouver a ani nikdo jiný by nemusel vymýšlet žádnou výměnu a nabízet protihodnoty za posily. „Rozhodnutí o Kesselovi podle toho, co mi bylo řečeno, není daleko. Někteří říkají, že se rozhodne brzy. Nejsem si jistý, kam to povede, ale Vancouver po Philu Kesselovi pokukuje,“ dodal.

Kessel v NHL doposud hrál za Boston, Toronto, Pittsburgh, Arizonu a Vegas. Ve 1286 zápasech zaznamenal 413 branek a 579 asistencí. V play-off přidal dalších 100 startů s bilancí 34+49.

