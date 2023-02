Výprodej u Canadiens? Kolem hráčů Habs se množí spekulace

Montreal Canadiens se dlouho snažil vyhýbat velké přestavbě. Nakonec však vedení Canadiens nezbylo nic jiného, než začít pracovat na proměně týmu a hodlají v tom pokračovat i nyní. Spousta hráčů slavného týmu totiž v tuto chvíli nezná svou budoucnost a Montreal se hodlá postavit do role prodejce. O kom se nejvíce mluví ve spojení se změnou působiště?

Montreal má za sebou špatnou minulou sezonu, čehož využil k odchodu několika hráčů. I v této sezoně ale Canadiens předvádí spíš podprůměrné výkony, jsou druhým nejslabším celkem Východní konference a dál hodlají pokračovat v započaté přestavbě.

Do konce tzv. trade deadline zbývají dva týdny a rojí se čím dál více spekulací kolem několika hráčů, kteří budí mezi ostatními organizacemi zájem.

Pokud se podíváme na konkrétní významnější zájem, pak se stále více skloňuje jméno Joshe Andersona a Calgary Flames. Plameny se letos potýkají s nevyrovnaností výkonů a občas to ofenzivně skřípe. Anderson by mohl být hráčem, který střeleckou úspěšnost Calgary pozvedne, přestože by se dalo namítnou, že se nejedná o zrovna útočné eso.

V této sezoně dal ale v 53 zápasech už 15 branek a přes 15 gólů se dostal v kariéře hned šestkrát. Generální manažer Brad Treliving navíc pokukuje právě po solidním střelci na křídlo, který navíc splňuje jeden speciální požadavek. Tím je velikost a s tím přidaná hodnota v podobě tvrdosti. Bez devíti centimetrů dvoumetrový a stokilový pořízek je tak údajně v hledáčku Calgary. Nicméně se nejedná o zrovna levnou záležitost. Anderson má smlouvu na 5,5 milionu ročně a to až do sezony 2026/27.

Jako vlci kolem kořisti krouží několik organizací také kolem obránce Joela Edmundsona. Devětadvacetiletý bek, jenž má smlouvu ještě na příští sezonu v hodnotě 3,5 milionu dolarů, by měl být o něco levnější možností než je tomu v případě například Jakoba Chychruna z Arizony. A tak není divu, že se o jeho služby zajímají v Carolině, Bostonu, Edmontonu, Los Angeles a dokonce i v Torontu, které je ale tak trochu v mixu týmů takřka vždy.

Pak jsou tu také tři hráči, kterým končí smlouva a Montreal by se je mohl pokusit "zpeněžit" za dobré protihodnoty. Jednou ze zajímavých akvizicí by mohl být Sean Monahan, který bude jako centr lákavým zbožím, obzvlášť poté, co už změnil dres Bo Horvat.

Problémem Monahana ale je dlouhodobé zranění, přičemž vrátit by se měl až příští týden. A to v dost nejisté formě. Přesto by se mohly najít týmy, které by to riskly. Ostatně, Monahanovi končí smlouva a s ohledem na zdravotní obtíže v průběhu roku by nemusel být tak drahý. Podle spekulací by zájem mohlo mít Colorado, které by solidního centra pro závěr základní části uvítalo.

Pak je tu sedmadvacetiletý Jonathan Drouin, jenž bude po sezoně nechráněným volným hráčem. U něj to ale s odchodem z Montrealu nevypadá až tak žhavě. Důvodem je zejména to, že herně dost tápe a týmy si dost dobře rozmyslí, jestli za něho dávat prospekt s volbou v nižším kole draftu. O poznání větší zájem budí Jevgenij Dadonov.

Třiatřicetiletý útočník sice také neprožívá dobrou sezonu, ale u něj se dá doslova říct, že mu angažmá v Montrealu nesedlo. Ve svých předchozích působištích - ať už na Floridě, v Ottawě či ve Vegas - hrál zcela jinak. Do třetí formace pro některý z týmů, které hodlají prorazit v play-off, je jako dělaný. Zpeněžit se ho asi Montreal pokusí, narozdíl od Drouina totiž s nejvyšší pravděpodobností nový kontrakt od Canadiens nedostane.

A pokud jde o solidního střelce, potichu se mluví také o Miku Hoffmanovi. Zkušený třiatřicetiletý forvard, který nasázel v 653 utkáních 213 branek, by měl být podle spekulací v hledáčku Dallasu.

Samozřejmě, že u všech zmíněných se jedná o spekulace. Pokud to však Montreal myslí s přestavbou vážně a nehodlá se zaseknout na místě, zboží na prodej má více než dost. Odváží se ale generální manažer Kent Hughes k velkému výprodeji?

