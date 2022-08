Z jedničky až na konec kola. Lambert zažil pořádný pád

Shane Wright nebyl jediný, komu draft pořádně zhořkl. Netrpělivě čekat musel také Brad Lambert. Tomu byl před rokem přisuzován status jedničky draftu. Sezona se mu však vůbec nevyvedla, a tak spadl až na konec prvního kola. Z jeho zisku se radovali ve Winnipegu.

Osmnáctiletý borec byl předmětem zájmu skautů už od mala. Na ledě vynikal a začalo se šuškat o tom, že v ročníku byste lepšího hráče nenašli. Bylo téměř jasné, že se vleze do první pětky draftu, nezřídka kdy se na žebříčcích objevoval jako jednička.

Mnoho klubů ale asi odradila jeho poslední sezona. I přes to, že má kanadské občanství, reprezentuje Finsko, kde také rozjel svou profi kariéru. V 49 zápasech se ale bodově prosadil pouze desetkrát. Okamžitě se tak vyrojily otazníky, jestli Lambert dokáže svůj talent přenést i do mužského hokeje.

„Hrál v Evropě mezi dospělými, měl to těžké,“ ví dobře Kevin Cheveldayoff, generální manažer Jets. „Mladí hráči tam jen ztěžka zdokonalují svůj talent. Ale my to bereme jako pozitivum. Hrál mezi chlapy, takže ví, jak dospělý hokej funguje.“

Sezona to úplně vyvedená nebyla, ani tak se ale nečekalo, že by mohl spadnout tak nízko. Jets tak rázem drží v ruce diamant, který jestli obrousí, obrovsky na něm zbohatnou.

„Čekali jsme ho trochu výš,“ přiznal Mark Hiller, vedoucí skaut u Jets. „Nemysleli jsme si, že by na nás mohl zbýt. Abychom jeho výběr mohli oznámit, skoro jsme na pódium utíkali."

Jets byli patřičně chváleni. Jestli se z Lamberta vyklube takový hráč, jak se předpovídalo, vyhrají jackpot. Pokud ne, mohou mávnout rukou a říct si, že to za tu zkoušku stálo. Taková příležitost se totiž víckrát nemusí objevit.

„Nejlepší bruslař na draftu,“ vypálil Lambertovu hlavní přednost Cheveldayoff. „Když vybíráte ze třicátého místa, můžou se stát zvláštní věci. Čekáte a čekáte a rázem vám zbyde kluk, kterého jste měli v hodnocení pořádně vysoko.“

Mimochodem, pokud vám je příjmení Lambert povědomé, tak vězte, že Bradův strýc Lane byl jmenován hlavním trenérem Islanders.

