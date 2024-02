70 gólů v sezoně? Žádná utopie, Matthews dělá mílové kroky

Auston Matthews v současné sezoně má tempo na vstřelení 70 branek, ač se to pro mnohé může zdát jako utopie. Není se co divit, v je to NHL výjimečné. Od doby, kdy Teemu Selänne a Alexander Mogilnyj vstřelili v sezoně 1992/93 každý 76 gólů, se to žádnému hráči nepodařilo. Co na to hvězdný Američan?

"Myslím, že jestli mě někdo napadá, kdo je toho schopen, je to on," řekl o Matthewsovi Sidney Crosby. " Je k tomu potřeba strašně moc a aby na to dosáhli i ryzí střelci gólů, potřebují kupu štěstí. Ale on je toho víc než schopný, ukázal to a myslím, že by bylo pro hokej skvělé, kdyby se mu to povedlo."

Pouze osm hráčů v historii NHL vstřelilo v jedné sezoně alespoň 70 gólů. Wayne Gretzky to dokázal čtyřikrát, Brett Hull třikrát, Mario Lemieux dvakrát. Selänne, Mogilnyj a Phil Esposito, Jari Kurri a Bernie Nicholls jednou.

Matthews má velkou šanci se k tomuto seznamu připojit. Se 41 góly ve 48 zápasech má průměr 0,85 gólu na zápas. Pokud odehraje ve zbytku sezóny všechny zápasy, bude mít na kontě 68 gólů v 81 utkáních.

Jakkoli je ale honba za 70 góly lákavá, Matthews přiznává, že ve zbytku sezony bude myslet hlavně na to, aby tým vyhrával a pomohl Maple Leafs k dlouhé účasti v play off.

"Pro mě ani pro tým nejsem hlavní cíl já," řekl Matthews. "Snažím se to brát zápas od zápasu, jít na led a hrát co nejlépe a dělat, co můžu, abych pomohl týmu vyhrát, ať už gólem nebo čímkoliv jiným."

Matthews v každé ze svých osmi sezon v NHL nastřílel alespoň 34 gólů, z toho šestkrát více než 40. V ročníku 2021/22 zapsal 60 gólů, což je jeho kariérní maximum v NHL. Nicméně byl to Connor McDavid, kdo se v minulé sezoně přiblížil 70 gólům, když v 82 zápasech zaznamenal 64 branek.

Tempo Matthewse je ale ohromující. Matthews dal v posledních 27 zápasech 27 gólů! "Je to šílené," poznamenal spoluhráč z Maple Leafs William Nylander. "Připadá mi, že každých pár zápasů nasází hattrick, je v ráži."

Share on Google+