81 = Hossa, navždy! Ke stropu stoupala před šampiony i maličkou Emmou

Třikrát se dotkl hokejového nebe a dobyl Stanley Cup. I díky tomu patří do Síně slávy pro ty největší legendy ledového sportu. Ne vždy byl ale Marián Hossa přesvědčený o tom, že se mu poštěstí stříbrný pohár získat. "Když to nevyšlo dva roky po sobě s Pittsburghem a Detroitem, říkal jsem si, že je to možná mnou," říkal při emotivním proslovu v potemnělé United Center, po němž plachta s jeho jménem a číslem 81 vystoupala až ke střešní konstrukci.

Jednaosmdesátka rovná se Hossa.

Navěky.

V Chicagu ji už nikdo jiný nikdy neoblékne,

Blackhawks vyřadili Slovákův dres ze svých sad a rodáka ze Staré Ľubovni poctili stejně jako třeba Tonyho Esposita, Stana Mikitu či Bobbyho Hulla. Zkrátka ty nejzásadnější postavy klubové historie.

Ještě než začala plachta s indiánským logem stoupat, Hossa přijal gratulace od svých kumpánů ze zlatých časů Černých jestřábů. Od ostatních trojnásobných šampionů z nezapomenutelné jízdy mezi léty 2010 až 2015.

Šestku tvořili Patrick Sharp, Duncan Keith, Brent Seabrook, Niklas Hjalmarsson a pochopitelně Patrick Kane s Jonathanem Toews. Poslední dva jmenovaní přišli v civilu, po ceremoniálu se pak narychlo soukali do výstroje.

Čekal je přece ostrý zápas s Tučňáky z Pittsburghu.

Hossa se zmíněným sextetem zapózoval u Stanley Cupu a ujal se řečnického pultíku. Povídal dobrých 20 minut, věty plné skromnosti a vděku proložil několika žerty, opakovaně skvěle odlehčil situaci, při které s plejery cloumá dojetí a derou se jim slzy do očí.

"Když se podívám kolem sebe, tak mi něco říká, že brzo sem kvůli vyvěšení dresu poletím znovu. Opakovaně," prohodil směrem k borcům, s nimiž dobýval v chicagských barvách prsteny pro vítěze NHL.

V tradičním klubu odehrál 534 zápasů, zapsal během nich 415 bodů. Pokud přijde řeč na play-off, tak za 107 mačů stihl 71 gólů a asistencí. Velký respekt si nicméně nevydobyl jen produktivitou, už od mládí vynikal precizní hrou směrem dozadu.

Tato kombinace z něj udělala mimořádně žádaného hokejového univerzála. Boháče, hvězdu první velikosti. Nic z toho ale nikdy nezměnilo Hossův charakter, což v plné kráse ukázal i při svém proslovu.

"Je neuvěřitelnou poctou, že tu mohu dnes být a sdílet tento okamžik se vámi všemi," pronesl směrem k zaplněným tribunám, k davu čítajícímu 21 tisíc hlav. "Beru to s ohromnou pokorou, že moje jednaosmdesátka tu bude viset navždy."

U samotného vyvěšení dresu pak stál po boku své nejbližší rodiny – manželky Janky a tří dcer, včetně té nejmenší, v srpnu narozené Emmy. Tu držela Hossova paní v náručí v zavinovačce.

Plachta s numerem 81 vyjela z konstrukce obložené LED panely, kde svítil trefný nápis "Only one 81."

Slovenský velikán se dočkal významného okamžiku v báječných kulisách a byl to jednoduše doják. Ne vždy se to takhle povede, stačí si vzpomenout na poněkud rozpačitý ceremoniál Dominika Haška. Ale to už je jiný příběh.

