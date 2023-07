Byly to turbulentní dny pro Alexe Galchenyuka, který si dost možná zničil svou kariéru. Dva týdny poté, co podepsal jednoletou smlouvu s Arizonou, mu byl totiž kontrakt zrušen. Důvodem bylo jeho zatčení, k němuž došlo ve Scottsdale 9. července. Teď si zkušený hokejista sype popel na hlavu a chce se polepšit. Kvůli tomu vstoupil i do asistenčního programu NHL a NHLPA.

Když postupně vyplavávaly střípky událostí, k nimž došlo 9. července, na povrch, mnozí Galchenyuka odsoudili. A není se co divit. Jeho chování pod vlivem alkoholu bylo totiž neakceptovatelné.

Podle dostupných informací byl Galchenyuk zatčen na základě několika obvinění, včetně vniknutí na soukromý majetek, výtržnictví, neuposlechnutí výzvy, kladení odporu při zatýkání a vyhrožování nebo zastrašování. Podle vyjádření policie Galchenyuk jednoho policistu rasisticky urážel a dalším dvěma vyhrožoval zabitím.

Dle prohlášení arizonské policie se Galchenyuk odvolával na konexe v Moskvě a prohlásil: „Rozsekám vás, vaše ženy, vaše dcery! Jeden telefonát a jste všichni mrtví, celé vaše rodiny, celá krevní linie,“ stojí v oficiální zprávě policie.

Byť se Galchenyuk narodil ve Spojených státech běloruským rodičům, drtivou část dětství strávil v Rusku. To je pravděpodobně důvodem, proč zmiňoval konexe v Moskvě.

S odstupem času, kdy Galchenyuk vystřízlivěl a začal si uvědomovat následky svých činů (a to se nehovoří pouze o zrušení kontraktu s Arizonou), začal se také kát. Na policejní oddělení ve Scottsdale zaslal dopis, v němž se omluvil za své „neuctivé a opovrženíhodné chování,“ jak sdělila Emily Kaplanová z ESPN, které se povedlo text dopisu získat.

„Mé činy po požití alkoholu nereprezentovaly to, kdo jsem, ale musím za ně převzít odpovědnost a doufám, že vám jednoho dne budu moci ukázat, že jsem lepší člověk, než se kterým jste se bohužel minulý týden setkali,“ napsal Galchenyuk ve svém dopisu policii. „To, co všichni děláte, nasazujete své životy, abyste chránili druhé, není nic menšího než nezištné a hrdinské. Vážím si a respektuji každého z vás a chci, abyste věděli, že na sobě budu každý den pracovat s cílem jednoho dne to napravit a pokusit se získat vaše odpuštění.“

Devětadvacetiletý rodák z Milwaukee se omluvil také organizaci Coyotes a všem jejím fanouškům, před kterými šanci odehrát třetí sezonu v kariéře nedostane (za Coyotes hrál i v sezonách 2018/19 a 2021/22). „Všechny jsem vás zklamal. Je mi to moc líto.“

Nyní Galchenyuka čeká léčba v asistenčním programu NHL a NHLPA, do kterého nastoupil. Doufá, že mu to pomůže, aby se nejen dostal ze závislosti na alkoholu, ale také třeba ještě k nějaké šanci na kluzištích NHL.

„Doufám, že mi to pomůže, abych už nikdy takovou chybu znovu neudělal,“ uvedl Galchenyuk. „Doufám také, že časem, a po tvrdé práci, budu moci vám všem ukázat, že jsem lepším člověkem, než jakým jsem byl v tomto příšerném okamžiku.“

