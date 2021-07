Ani poslední kolo by mi nevadilo, líčí Svozil. Voráček mu hned volal

Podobně jako loni si fanoušci počkali na prvního draftovaného Čecha déle, než předem mysleli. Tentokrát až do začátku třetího kola, kdy Columbus ukázal na Stanislava Svozila.

Obránce brněnské Komety tak naplnil hlavní část předpokladů – stal se prvním draftovaným českým mladíkem.

„Byl jsem strašně rád, že jsem byl draftován. Je to nádherný pocit, ale vím, že to je jen začátek. Jsem rád, že jsem v takové organizaci, jakou je Columbus,“ líčí Stanislav Svozil svoje dojmy z velkého životního milníku.

Jenom škoda, že ho nemohl prožívat tak, jak bylo do nástupu pandemie koronaviru běžné.

A dokonce ani neměl tu možnost s rodinnými příslušníky. Vracel se totiž z akce reprezentační dvacítky.

„Cestovali jsme z Finska, byl jsem v autobuse, když zaznělo moje jméno,“ upřesňuje. „Samozřejmě by bylo lepší být přímo v dějišti draftu, ale vím, že jiná cesta než online teď nebyla.“

Dřívější odhady pasovaly Svozila i do prvního kola, a to přes solidní konkurenci mezi obránci. Juniorský šampionát na přelomu roku mu totiž vyšel parádně. Jeho pozice pak ale pomalu slábla, k čemuž přispělo i mistrovství osmnáctek. Mezi vrstevníky český talent nedominoval.

„To mistrovství nebylo úplně vydařené, ale šlo jen o jeden turnaj. Navíc celá sezona pro mě začala špatně, protože jsem byl skrz covid vlastně dva měsíce doma,“ líčí Svozil peripetie, při kterých si prošel hned několika karanténami.

I proto úplně neřešil, z kolikátého místa přijde na řadu. Dočkal se až u čísla 69. „Vůbec mi to nevadí. I kdybych byl v posledním kole, tak by mi to nevadilo. Nezáleží na tom, kolikátý jsi draftovaný, ale na tom, jak hraješ. Jak už jsem říkal – je to jen začátek,“ opakuje.

Stejně pro něj byl sobotní večer opředen několika kouzelnými náhodami. Ta první? Ukázal na něj klub, do nějž byl jen pár hodin předtím vyměněn Jakub Voráček.

„Hned po zaznění mého jména mi volali Kuba a Rick Nash, takže jsem byl strašně nadšený,“ usmívá se Svozil, jenž o zájmu Modrokabátníků neměl tušení: „Do poslední chvíle jsem nevěděl, kdo to bude. Jsem rád, že si mě vybral zrovna Columbus, ale být draftovaný jakýmkoli týmem by byla pro každého hráče pocta.“

Klub z Ohia asi nepatří mezi ty, které by teď čeští fanoušci ve velkém počtu sledovali. Od konce Václava Prospala v roce 2013 si za něj z našich hokejistů zahrál jen Lukáš Sedlák.

„Já jsem odmala sledoval skoro všechny sestřihy zápasů NHL, takže bych vám o každém klubu dokázal říct cokoliv. Vím, že v Columbusu mají skvělé fanoušky. Rick Nash je klubová legenda, Kuba Voráček tam začínal s kariérou v NHL,“ přemítá Svozil a dodává, „takže se moc těším na jakoukoli příležitost.“

Těší se o to víc, že během večera se dočkal kouzelné náhody číslo dvě. Svůj poslední výběr Columbus použil na Martina Ryšavého, tedy Svozilova parťáka a dalšího odchovance Přerova!

Škoda, že se ještě nenašlo místo pro brankáře Tomáše Suchánka...

Dobře. Tři hráči v jednom klubu NHL, to už by Zubři chtěli moc.

„Jak jsem viděl Martinovo jméno pod Columbusem, tak jsem byl hrozně rád. Známe se odmala, chodili jsme spolu do školy, jsme dobří kamarádi. Je to super!“ hlásí Svozil.

Všem osmi vybraným českým mladíkům roztočila sobota další fázi hokejové kariéry, na jejich dohled teď už budou dohlížet kluby NHL. Hlavně na nich záleží, jakou další cestou se hráči vydají.

Stanislav Svozil by si v letošní sezoně mohl vyzkoušet juniorskou Western Hockey League, loni si ho totiž vybrala Regina. I hlasy z brněnského klubu na startu letní přípravy tomu spíše nasvědčovaly.

Ale kdyby Columbus preferoval, aby jeho nová akvizice pokračovala v seniorském hokeji, kde se dávno usadila? Pak by Svozil mohl v Kometě zůstat. Potřeboval by tedy větší minuty než loni.

„Teď ještě vůbec nedokážu říct, kde budu hrát. Sám nevím, co a jak bude. Jsem ale otevřený všem cestám,“ ujišťuje česká jednička draftu.

Hlavně když na konci té cesty bude stát NHL. „Každý by ji chtěl hrát co nejdřív. Je přede mnou ale ještě hodně práce,“ doplňuje Svozil.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+