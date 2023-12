Bear údajně zná nové působiště. Smlouvu by měl podepsat po svátcích

Hokejový obránce Ethan Bear už ví, kde bude v této sezoně působit. Šestadvacetiletý Kanaďan ve středu absolvoval ranní trénink spolu s hráči Washingtonu, načež vedení Capitals oznámilo, že má v úmyslu s ním podepsat smlouvu po vánočních svátcích. K podpisu by mělo dojít 28. prosince.

Washington už za účelem podepsání Beara odeslalo Lucase Johansena na farmu. Důvod, proč nedojde k podepsání nového obránce už nyní, je zmrazení soupisek. K tomuto pravidlu NHL přistoupila v 90. letech kvůli tomu, aby týmy nemohly vyměňovat své hráče během vánočních svátků.

Prozatím neověřené informace hovoří o tom, že by Bear měl obdržet smlouvu do konce příští sezony s platem okolo dvou milionů dolarů. Právě to je částka, na kterou Kanaďan cílil ve chvíli, kdy oznámil, že po doléčení svého zranění hodlá najít nové angažmá.

Bear po konci základní části v minulé sezoně odcestoval reprezentovat Kanadu na světový šampionát. Během mistrovství světa si ovšem zranil rameno, se kterým musel na operaci. Kvůli tomu neobdržel smlouvu od Vancouveru, za který nastupoval v minulém ročníku.

Canucks podle informací patřili rovněž mezi zájemce o Bearovy služby a snažili se ho získat. Kolem Beara bylo v posledních dnech celkově hodně rušno, avšak žádný z týmů nedokázal splnit obráncovy požadavky. Až na Washington, jehož nabídka byla podle všeho ze všech nejlepší. Zejména jistota angažmá i pro příští sezonu byla nejspíš rozhodující.

Capitals měli o Beara zájem zejména kvůli tomu, že se jedná o praváka a stále ještě mladého obránce, který může být součástí budoucnosti této organizace. Ve 26 letech je stále v rozpuku, má skvělý pohyb po ledě, zdobí ho vysoká rychlost i výborné čtení hry v obraně i útoku.

Bear, jenž v NHL odehrál za Edmonton, Carolinu a Vancouver 251 zápasů s bilancí 16+47, se zařadí vedle Martina Fehérváryho a Rasmuse Sandina mezi mladé obránce Washingtonu. Bude moci výkonnostně růst vedle zkušených beků Johna Carlsona, Nicka Jensena či Trevora van Riemsdyka.

