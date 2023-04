Blue Jackets roste pod rukama elitní snajpr!

Sezona celku z Ohia snad nemohla být horší. Tým hraje otřesně a krčí se na dně konference. Fanoušci se modlí v konec utrpení a s nadějí vyhlíží draft. Bílou tečkou v černém poli letošního ročníku je ovšem ruský obr s laserově přesnou ranou Kirill Marčenko.

Letošek byl pro celé Ohio jeden velký propadák a blamáž. Špatně to začalo, a ještě hůře to končí. V týmu se ovšem konečně začínají objevovat záchvěvy, které jsou příslibem do budoucna. Ať už jde o mladého Kenta Johnsona, který předvedl proti Ostrovanům úchvatnou parádičku, jež se šířila po internetu jako lavina, či výkony nováčka Kirilla Marčenka.

O jeho kvalitách se vědělo už dříve. Columbus si jej v roce 2018 zamluvil ve druhém kole draftu, ale 191 cm vysoký Rus se za mořem poprvé objevil až tuto sezonu. Před tím totiž válel v KHL za Petrohrad. Na farmě brzy zaujal, a tak si vysloužil místo v hlavním týmu. Nikoho z vedení ale nenapadlo, jakým způsobem se nabídnuté příležitosti zhostí.

Marčenko zapisoval jednu branku za druhou a spoluhráči v kabině už si jej začali dobírat, že má na kontě hromadu gólů, ale sám ještě ani jeden nepřipravil. Nyní má snajpr Columbusu na svém kontě dvacet přesných tref a tři přihrávky. Střelce v sobě tedy rozhodně nezapře a Modrokabátníci v něm mají po Patriku Lainem další eso.

Jubilejní dvacátou brankou, která padla do sítě New York Rangers navíc Kirill Marčenko vyrovnal týmový rekord v počtu vstřelených branek nováčkem. Ten naposledy stanovil Pierre-Luc Dubois, kterému mnozí fanoušci z Ohia stále nemohou přijít na jméno.

Slovy chvály na svého spoluhráče nešetřil ani Johnny Gaudreau.

„Kirill má úžasnou střelu. Najde malé otvory v brance a rychle tam dostane kotouč. Snažíme se na něj dostat puk, jak jen to jde a on zakončuje skvěle.”

Sám Marčenko si svůj čas strávený v NHL náramně užívá.

„Jsem naprosto nadšený! V této sezóně je to pro mě velká příležitost. Dostávám hodně času na ledě, takže děkuji trenérům za důvěru. Můžu hrát s Boonem Jennerem a Johnnym Gaudreauem. Téměř se nedotýkám puku. Stačí mi jeden dotek a vystřelit. To je celá moje práce!”

Uvidíme tedy, jestli ruskému ostrostřelci vydrží forma a také, zdali se mu vyhne syndrom druhé sezony, který budí ze spaní nejednu mladou hvězdu.

