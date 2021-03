Bude dalším na řadě? Hall je ochotný naslouchat nabídkám

Trpící Buffalo rozjelo před vypršením přestupového období výprodej svých hráčů. Mezi hráče, kteří se nejspíš budou stěhovat (či už se odstěhovali) by se měl zařadit také Taylor Hall, jenž je ochotný naslouchat nabídkám jiných týmů. Díky klauzuli ve smlouvě si bude moci navíc vybírat, kam jeho kroky povedou.

Buffalo v posledních dnech neřeší jen nekončící krizi, během níž utrpělo už - těžko uvěřitelných - 16 porážek, ale také to, co se svým týmem udělat dál. Začal tak očekávaný výprodej, který se napřed dotkl brankáře Jonase Johanssona, jenž odešel do Colorada, a nyní i Erica Staala, který sezonu dohraje v Montrealu.

S tím, jak se blíží uzávěrka přestupů (12. dubna) se řeší, kdo bude dalším na řadě. Jeff Skinner je kvůli své obří smlouvě takřka nevyměnitelným zbožím, o Kyla Okposa příliš velký zájem není (kromě slabší výkonnosti je na vině také tak trochu smlouva), a tak se zdá, že se rozběhne kolem Taylora Halla.

Jednička draftu z roku 2010 se v Buffalu herně trápí. Devětadvacetiletý útočník je tak nejspíš sám rád, že s nejhorším týmem ligy uzavřel pouze jednoletý kontrakt v hodnotě 8 milionů dolarů. A to mu dává výhodu i pro případné stěhování, které se zdá být více než pravděpodobné.

V kontraktu má sice tzv. No-move clause, ale ta není příliš vážnou překážkou. Znamená totiž pouze to, že bez souhlasu hráče nemůže být Hall vyměněn do jiného týmu (mimo jiné podmínky této klauzule). A jak se sám kanadský útočník vyjádřil, je ochotný naslouchat nabídkám jiných týmů.

Jediným problémem pro Buffalo tedy je, aby došlo k dohodě s týmem, který se bude Hallovi zamlouvat. Je přitom jisté, že rodák z Calgary bude chtít do týmu, který míří do play-off.

Třetí stěhování během dvou let?

Sabres mají přes dva týdny na to, aby našli pro Halla správnou destinaci a podle informací se generální manažer Kevyn Adams už dal do jednání s několika blíže nespecifikovanými organizacemi. A bude chtít slušnou protihodnotu.

Zde ovšem nastává jedna z obtíží. Byť Hall neprožívá zrovna ideální rok, jeho výkonnost celkově není ničím, co by mohlo ohromit. Během kariéry pouze dvakrát dokázal překonat zisk 65 kanadských bodů. V devíti sezonách z celkově 11 odehraných tuto metu, ať už kvůli zranění nebo nekonzistentnosti, nepřekonal.

Přesto je držitelem Hart Trophy, a to za své fantastické výkony ze sezony 2017/18, kdy posbíral 93 bodů a dotáhl slabé Devils až do play-off. Prokázal tak dostatečně, čeho je schopný.

Jenže od zmíněného ročníku se marně snaží na své výsledky navázat. Také se z Devils v minulé sezoně stěhoval do Arizony a před tímto zkráceným ročníkem podepsal jednoletou smlouvu v Buffalu. Pokud se tedy povede dohodnout výměnu, bude Halla čekat už třetí stěhování během dvou let. I to, s ohledem na vysokou gáži, jej trochu v očích zájemců sráží.

Přesto, pokud by se dostal konečně do silnějšího týmu (ano, doposud měl smůlu na to, že celou kariéru strávil ve slabších organizacích), mohl by výkonnostně vyrůst a být velice zajímavou a silnou posilou.

Hall touží po úspěchu, paběrkování jej nebaví. Jeho dny v Buffalu se tak zdají být sečteny. Vše je, i s jeho souhlasem, nyní pouze v rukou managementu Sabres, který to "musí zařídit".

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+