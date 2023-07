Byl dvojkou, pak přišlo zranění, přesto dovedl Vegas k titulu. Hill si vysloužil životní kontrakt

Kanadský brankář Adin Hill se domluvil s vedením Vegas Golden Knights na nové smlouvě pouhý den před otevřením trhu s volnými hráči. Muž, který dovedl Rytíře až ke Stanley Cupu, si po turbulentní sezoně vysloužil nejlepší kontrakt kariéry, když během dvou let vydělá 9,8 milionu dolarů.

Sedmadvacetiletý Hill má za sebou skutečně prapodivnou sezonu, která ale pro něj skončila happy endem. Do sezony 2022/23 vstupoval jako dvojka za Loganem Thompsonem, který dostával více prostoru. Postupně se z obou gólmanů stali rovnocenní parťáci. Pak se Thompson zranil a Hill musel mnohem častěji do branky, než byl povolán Laurent Brossoit.

Poté se zranil v dolní polovině těla i Hill, Vegas přivedli z Columbusu Jonathana Quicka a rázem nebylo jasné, jaká bude po Hillově návratu jeho role.

Do play-off šel rodák z Comoxu znovu v roli dvojky, tentokrát za Brossoitem a ze střídačky sledoval, jak jeho spoluhráč pomohl vyřadit Winnipeg. Proti Edmontonu se ovšem Brossoit na začátku třetího utkání zranil a na led musel vyrazit Hill. A svou šanci chytil za pačesy!

Odchytal celkem 16 zápasů, ve kterých zapsal 11 výher a dvě nuly. Svatyni Golden Knights střežil vskutku znamenitě, úspěšnost zákroků měl 93,24 % a průměr inkasovaných branek jen 2,17. Na jeho výkonech si vylámal zuby nejen ofenzivně hvězdný Edmonton, ale posléze rovněž Dallas a ve finále Stanley Cupu také Florida, kterou Vegas přejelo 4:1 na zápasy.

Jedním z hlavních strůjců zisku Stanley Cupu byl právě Hill. Byť se s ním do role jedničky nepočítalo a nebýt zranění Brossoita, pravděpodobně by šanci nedostal. Hill ale prokázal své kvality, navzdory tomu, že v základní části odchytal jen 27 zápasů a klub se snažil sázet především na jiná jména.

Počkal si ale na příležitost, a když ji dostal, už se z branky nehnul.

Jeho výkony velmi potěšily generálního manažera Kellyho McCrimmona, jenž nehodlal riskovat, že by Hill pláchl po otevření trhu s volnými hráči do jiného týmu. Rozhodně by totiž o něj byl mezi organizacemi značný zájem. A tak v noci na sobotu došlo konečně k očekávanému podpisu dvouleté smlouvy v celkové hodnotě 9,8 milionu dolarů.

Hill se díky tomu zařadí po bok nejlépe placených brankářů NHL. Pokud si totiž odmyslíme obří kontrakty Careyho Price, Sergeje Bobrovského a Andreje Vasilevského, jedničky a hlavní opory týmů NHL berou roční plat zhruba v rozmezí 4,5 až 6,5 milionu dolarů. Hill je sice na spodní hranici tohoto rozmezí, ale i tak může být nadmíru spokojen. Vždyť předchozí dvouletá smlouva měla hodnotu "jen" 4,35 milionu.

Vegas se ale i tak dostalo do problémů s platovým stropem, byť na Hillovi relativně ušetřili a rozhodně jej nepřeplatili. Dá se očekávat zvýšená týmová aktivita během otevření trhu s volnými hráči, jelikož bude potřeba trochu pozměnit kádr (vyměnit někoho dražšího a pokusit se podepsat někoho levnějšího). Momentálně totiž Golden Knights přesáhli platový strop o 2,2 milionu dolarů a nutně potřebují někde tyto peníze sehnat.

