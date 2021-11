Být vyměněn za Eichela? Pocta, povídá Tuch. V Buffalu si splní klukovský sen

Když byl malý, hltal mače Šavlí. Za souseda měl Tima Connollyho, zručného forvarda, co za Buffalo odehrál takřka 500 mačů. Obdivoval i další borce jako Daniela Briera, Jochena Hechta nebo Chrise Druryho. Alex Tuch má zkrátka pro klub od Niagarských vodopádů slabost. A s velkou radostí se stal jeho členem. Mimochodem, od dob Alexe Mogilného bude prvním hráčem Sabres, co oblékne dres s číslem 89. A hádejte, kvůli komu to numero nosí.

Ač Tuch Mogilného éru v Buffalu nezažil, devětaosmdesátku si kdysi vybral právě kvůli němu. Fenomenálnímu ruskému střelci.

Kdy se s číslem 89 poprvé představí na nové adrese?

Nejdřív v lednu, stále se zotavuje po červencové operaci ramena. Tu chvíli každopádně netrpělivě vyhlíží: "Hrát za Šavle? Tomu se nic nevyrovná. Vyrůstal jsem jako buffalský fanoušek, chodíval jsem na zápasy v červeno-černém dresu."

Vzpomínáte si na ten trikot? Adidas jej loni oživil v rámci série trikotů Reverse Retro v bílé, modré a zlaté. Takhle v tom původním vypadal Tuch coby jeden z mnoha klučinů, co snili o kariéře v NHL.

“A dream come true…”



Our guy @alextuch89 is a born & raised Sabres fan! pic.twitter.com/Xt26EjZKtL — Buffalo Sabres (@BuffaloSabres) November 5, 2021

Pro Tucha, osmnáctku draftu roku 2014, odstartovala v sezoně 2016/2017 v Minnesotě, poslední roky strávil u Zlatých rytířů. Z Vegas se přestěhoval v rámci výměny, co zatřásla hokejovým světem. Hlavní postava trejdu? Jack Eichel.

"Je pro mě pocta být vyměněn za hráče takového kalibru, jako je Eichel. Vím, že to nebylo jeden za jednoho, ale moc pro mě znamená, že o mě Buffalo tolik stálo," míní Tuch. S GM Kevynem Adamsem už probíral, jak je nadšený, že si zahraje za klub svého dětství.

Adams je samozřejmě také spokojený, získal za hráče, co měl proti Buffalu výhrady, někoho, kdo nechá na ledě pro Sabres duši. Tuch se navíc může stát jedním ze základních stavebních kamenů talentovaného kádru.

Proč? Má na to věk, kvality i smlouvu. Poběží mu až do roku 2026, na delší dobou je podepsán jen Jeff Skinner. Tuchovi je šestadvacet, v NHL už zažil dvacetigólovou i padesátibodovou sezonu. "Chci tu udělat co nejvýraznější stopu," přeje si.

Zatímco Eichel roztáčí sirénu v hale Golden Knights a seznamuje se s městem hříchu, on je konečně doma. Pokud má tenhle megatransfer už nyní nějakého vítěze, tak právě Tucha.

