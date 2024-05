Nečas trefou do prázdné branky pojistil výhru Canes, Dallas podruhé zvítězil v Coloradu

Rangers nedokázali ani tentokrát ukončit sérii a jejich vedení už se značně zúžilo. Další zápas se odehraje v Carolině, kde budou moct Hurikáni sérii vyrovnat. Ve druhém utkání si pak Dallas vybojoval tři "mečboly", když podruhé zvítězil v Coloradu a vede v sérii 3:1.

NEW YORK RANGERS - CAROLINA HURRICANES

1:4 (0:0, 1:0, 0:4)

STAV SÉRIE: 3:2

Úžasná třetí třetina Hurricanes

Po čtyřiceti minutách byli blíže k výhře domácí hokejisté, kteří vedli 1:0 trefou Jacoba Trouby ve vlastním oslabení. Canes se však ve třetí části vzepjali k výbornému výkonu. Ve 44. minutě srovnal kapitán Jordan Staal a skóre otočil z dorážky Jevgenij Kuzněcov. Skvělou desetiminutovku v podání Hurikánů pak završil po Nečasově nahrávce zpoza branky Jordan Martinook. Právě Martin Nečas ještě potvrdil vítězství Caroliny trefou do prázdné branky a je tedy jasné, že na MS do Prahy zatím cestovat nebude.

NECAS WITH THE EMPTY NET DAGGER ???? pic.twitter.com/TRqBaU83Gh — Gino Hard (@GinoHard_) May 14, 2024

Branky a nahrávky

27. Trouba – 44. J. Staal (Orlov), 47. Je. Kuzněcov (Skjei, Kotkaniemi), 50. Martinook (Drury, Nečas), 57. Nečas (Drury, Chatfield).

Statistiky

Střely na bránu: 21 – 28 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťorkin (NYR) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 59:45

Frederik Andersen (CAR) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 59:52



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 1+1, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:58



Tři hvězdy utkání

1. Jevgenij Kuzněcov (CAR) 1+0

2. Jordan Staal (CAR) 1+0

3. Jordan Martinook (CAR) 1+0

COLORADO AVALANCHE - DALLAS STARS

1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

STAV SÉRIE: 1:3

Colorado krok od vyřazení

Hokejisté Dallasu vstupovali do třetí periody za dvoubrankového vedení a vsadili v ní na pevnou defenzívu a jednoduchou hru, kterou navíc okořenil přesnou trefou Dadonov. Colorado si víceméně za celou třetí třetinu nevypracovalo nějakou větší příležitost a nepomohla jim k tomu ani přesilová hra. V závěru ještě Avs zkusili hru bez brankáře, ale do opuštěné klece přidal pátou trefu hostů Steel. Dallas vyhrál i ve druhém utkání na ledě svého soupeře a je už pouze jediný krok od postupu do konferenčního finále.

Branky a nahrávky

33. Mittelstadt (Drouin) – 16. W. Johnston (Steel), 26. W. Johnston (J. Robertson, Heiskanen), 32. Heiskanen (Stankoven, J. Robertson), 50. Dadonov (Marchment, Heiskanen), 59. Steel (W. Johnston, Seguin).

Statistika

Střely na bránu: 26 – 34 | Přesilová hra: 0/2 – 1/2 | Trestné minuty: 6 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Aleksandar Georgijev (COL) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 58:11

Jake Oettinger (DAL) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Do tohoto zápasu nezasáhl žádný český ani slovenský hráč.



Tři hvězdy utkání

1. Wyatt Johnston (DAL) 2+1

2. Miro Heiskanen (DAL) 1+1

3. Jason Robertson (DAL) 0+1

