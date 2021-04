Canadiens jsou v krizi. A trenér Ducharme nemůže se sestavou nic udělat

Od chvíle, co se zranil Brendan Gallagher (na snímku), se Montreal trápí. V sedmi zápasech bez důrazného křídelníka svěřenci Dominiquea Ducharmea zvítězili jen dvakrát, jejich bídu korunovala včerejší prohra 0:4 proti poslední Ottawě. Trenér Habs ale ke změnám v sestavě sáhnout nemůže. Proč?

Kluby NHL mají po uzávěrce výměn omezený počet povolání hráčů z řad cestujících náhradníků či z farmy. A Canadiens už zbývá do konce sezóny jen jedno povolání, které si chce generální manažer Marc Bergevin pochopitelně šetřit. Paradoxní je, že by se do této patové situace v Montrealu nedostali, kdyby více věřili Victoru Meteovi.

Dvaadvacetiletý obránce plnil po celou sezónu roli velmi slušného sedmého beka, před uzávěrkou výměn byl ale umístěn na listinu k zařazení, odkud si jej stáhla Ottawa. Ke zmiňované včerejší výhře 4:0 nad svým bývalým klubem přispěl i Mete, a to například zastavením úniku Jesperiho Kotkaniemiho.

Kdyby ke ztrátě Meteho nedošlo, Bergevin by nemusel povolávat Xaviera Ouelleta či Alexandra Romanova a Paula Byrona, jejichž zařazením na soupisku chtěl maximalizovat prostor pod platovým stropem, aby mohl v rámci výměn přivést další obránce Jona Merrilla a Erika Gustafssona.

Výsledkem je, že Habs zbylo jediné povolání, a tak se Ducharme nemůže pokusit oživit mdlý útok svého týmu. "Nemůžu dělat změny, je to jednoduché. Prostě nemůžu. Řeknu to potřetí, nemůžu dělat změny," řekl viditelně naštvaný trenér.

Prakticky jisté místo v sestavě tak má například z Buffala nedávno získaný veterán Eric Staal, kterému to v novém působišti vůbec nejde. Staal se sice ve svém debutu uvedl vítězným gólem v prodloužení proti Edmontonu, ale v dalších sedmi zápasech si nepřipsal ani bod a v účasti na ledě je na bilanci -8. Ducharmeovi s ním očividně dochází trpělivost, včera strávil zkušený centr na ledě jen něco málo přes 10 minut.

Mladíci Jake Evans či Cole Caufield, kteří by za této situace týmu určitě pomohli, musí trápení Staala a spol. sledovat jen z tribuny. Stejně jako třeba Michael Frolík. Ducharme ale nemůže dělat změny.

Nebylo by fér vinu svalovat jen na Erica Staala. Trápí se i opory Jonathan Drouin, Jesperi Kotkaniemi, Tomáš Tatar, Phillip Danault, Josh Anderson a Tyler Toffoli. "Gallyho vůdcovství a góly v důležitých momentech nemůžete jen tak nahradit. Je ale na nás ostatních, abychom zařadili vyšší rychlostní stupeň a pokusili se Gallyho nahradit," řekl útočník Paul Byron po výprasku od Ottawy.

Nyní čekají trápící se Montreal tři klíčové zápasy s Calgary. Pokud Habs nezařadí zmiňovaný vyšší stupeň, zdánlivě rozhodnutý boj o čtvrté místo v divizi se ještě může pořádně zdramatizovat...

