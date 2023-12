Carolina chystá změny v brankovišti. Raanty se snaží zbavit skrze listinu nechráněných hráčů

Pokud je něco, co sráží výkony Caroliny Hurricanes, která byla pasována do role spolufavorita na Stanley Cup, pak jsou to brankářské výkony. Situace dokonce došla tak daleko, že se vedení rozhodlo umístit veterána Anttiho Raantu na listinu nechráněných hráčů (tzv. waivers). Pokud by si Raantu vytáhl některý z ostatních týmů NHL, dočasně by za něho zaskočil Yaniv Perets. Jinak je cílem týmu přivést gólmana nového.

To, že se Carolina chce Raanty zbavit, lze jednoduše vyčíst z kroků Roda Brind'Amoura. Umístění zkušeného brankáře na waivers totiž za jakýchkoliv jiných okolností postrádá smysl. Frederik Andersen je nadále na marodce kvůli krevním sraženinám, které ho vyřadily ze hry v listopadu, takže kvůli němu tak nečiní. Povolat Yaniva Peretse z ECHL by Carolina mohla tak jako tak, jelikož by se vešel do platového stropu a Hurricanes mají stále jedno volné místo na soupisce.

Posledním důvodem pak je, že Carolina nemá v této sezoně farmu v AHL, tudíž Raanta do nižší ligy tak jako tak nezamíří. Pokud by se tedy Brind'Amour nedohodl s nějakým jiným týmem, jako to udělal například s Ryanem Suzukim a Dylanem Coghlanem, kteří hrajou za Springfield, nebo Callahanem Burkem, jenž nastupuje za Colorado Eagles. Řada prospektů tak hraje v ještě nižší ECHL či v Evropě, to je ale jiný příběh.

Zpět k Raantovi. Tomu se v brankovišti v této sezoně vůbec nedaří a pouze zásluhou kvalitní ofenzivy Caroliny dokázal vychytat šest výher. Jinak ve 14 zápasech zaznamenal průměr 3,61 inkasovaných gólů na utkání a úspěšnost zákroků jen 85,4 %. A to je pro Hurikány katastrofa.

Krok, který Carolina učinila, má za cíl dostat Raantu pryč z týmu, aby se vedení uvolnily ruce pro získání nového brankáře. Brind'Amour evidentně se snahou Raantu vyměnit neuspěl a snaží se situaci řešit razantním způsobem.

Situace kolem Raanty má několik scénářů. Pokud by si jej některý z odstatních týmů během 24 hodin vytáhl z listiny nechráněných hráčů, zamířil by do nového působiště a Carolina by pro nedělní zápas povolala z ECHL Yaniva Peretse. Pokud by si ho žádný z týmů naopak nevybral, pak by Raanta v týmu zůstal a dál kryl záda Pjotrovi Kočetkovovi.

Poslední, a vysoce nepravděpodobný, scénář pak hovoří o tom, že by Raanta přeci jen zamířil do nižší soutěže, aby nabral trochu sebevědomí.

Carolina patří k týmům, o kterých se spekuluje, že mají zájem získat z Arizony českého brankáře Karla Vejmelku. Je tedy zřejmé, že pro Raantu tak jako tak není v týmu už nejspíš místo. Umístění na waivers má situaci pro obě strany elegantně vyřešit.

