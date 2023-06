Přání Jordana Staala bylo vyslyšeno. Kapitán Caroliny Hurricanes ladí detaily nové čtyřleté smlouvy s generálním manažerem Donem Waddellem. Finančně si sice výrazně pohorší, ale s tím tak nějak ve 34 letech počítal. Nový kontrakt kanadského útočníka by měl platit do léta 2027 a ročně by si měl Staal přijít na 2,9 milionů dolarů.

„Chci tu zůstat, chci být součástí tohoto družstva. Miluji své spoluhráče i celou organizaci. Chci tu zakončit svou kariéru. Nemám v plánu nikam odcházet,“ říkal Jordan Staal na konci května a dal najevo, že pokud by se s Carolinou na nové smlouvě nedohodl, s klidným svědomím by ukončil kariéru.

K takto radikálnímu kroku ale nedojde. Podle serveru The Athletic se totiž už obě strany na prodloužení spolupráce dohodly, zbývá jen doladit poslední detaily (především klauzuli o nevyměnitelnosti). To je dobrá zpráva nejen pro Staala, ale i pro fanoušky Caroliny, za kterou rodák z Thunder Bay hraje od sezony 2012/13. Tým totiž na novém podpisu kapitána hodně ušetří a bude moci pracovat nejen na dalších smlouvách pro své volné hráče, ale i na posilování kádru.

Staalovi skončila po uplynulé sezoně smlouva, kterou s Carolinou uzavřel v červenci 2012 na deset let v hodnotě 60 milionů dolarů. Nová smlouva, která bude platit čtyři roky, zatíží podle informací platový strop částkou 2,9 milionu dolarů ročně. Staal tak kývl na snížení ročního platu o více než polovinu. Mnohem víc, než peníze, ho ale zajímalo setrvání s Hurricanes.

Staal prozatím za Carolinu odehrál v základní části 742 zápasů, ve kterých posbíral 397 bodů. Mezi jeho silné stránky patří i kvalitní obrana a vůdcovství, díky čemuž se stal kapitánem organizace.

Jakmile dojde k oficiálnímu podpisu smlouvy, Carolina bude mít stále pod platovým stropem prostor přes 21 milionů dolarů, což využije nejen na podpisy svých chráněných i některých nechráněných volných hráčů, ale především rovněž k posilování.

Už v neděli by měl být doladěn příchod obránce Tonyho DeAngela, který za Carolinu hrál v sezoně 2021/22, načež byl vyměněn do Philadelphie. Z Flyers by se měl zase vrátit, aby v Carolině odehrál druhý rok ze své dvouleté smlouvy s ročním příjmem 5 milionů dolarů.

Flyers by si měli ponechat 50 % této gáže, takže Carolina zatíží svůj platový rozpočet pouze částkou 2,5 milionu dolarů. Opačným směrem by měl zamířit pravděpodobně jeden z prospektů Caroliny, případně nějaká volba v draftu.

DeAngelo je výborným ofenzivním obráncem, ale stejně jako u ostatních, ve Philadelphii nebyla jeho čísla tak vysoká, jak se očekávalo. V trápícím se týmu odehrál 70 zápasů s bilancí 11+31, ale především s minus 27 body v hodnocení účasti na ledě. To je oproti kladným 30 bodům, které posbíral o rok dříve v Carolině, výrazný propad. Lépe to ale v týmu, který skončil ve Východní konferenci třetí od konce, nešlo.

Share on Google+