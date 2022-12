Češi z NHL o MS ve fotbale: Vaněček proti Krejčímu! Pastrňák závidí

(USA, od našich zpravodajů) Vyřazovací část mistrovství světa ve fotbale je v plném proudu a napínavé zápasy sledují u obrazovek také Češi i Slováci z NHL. Vaněček, Pastrňák nebo Krejčí… Všichni se zajímají o fotbal, čerpají z něj inspiraci a taky přejí svým oblíbeným hráčům. Kteří to jsou? Zeptali jsme se přímo v kabinách NHL.

Komu fandí třeba takový Filip Chytil? „Přeju úspěch Messimu nebo Ronaldovi,“ prozrazuje hokejista New York Rangers, který tedy doufá, že Argentina s Portugalskem dojdou v turnaji co nejdál.

„Jsou to pro mě nejlepší fotbalisti v historii fotbalu, vnímám je jako naprosté ikony. Jmenoval bych je i jako moje oblíbené sportovce – rád se na ně dívám a inspiruju se od nich, protože hrají na vrcholu už spoustu let,“ říká Chytil.

Není divu, sedmatřicetiletý Ronaldo je nejlepším střelcem v dějinách Portugalska i historicky nejlepším střelcem na Euru, které navíc v roce 2016 vyhrál. Mezi dospělými debutoval, když byly Chytilovi tři roky…

O dva roky mladší Messi zase na současném turnaji překonal hranici tisícovky zápasů na profesionální úrovni. Mistrovství světa by také rád vyhrál, v roce 2014 skončil s Argentinou druhý…

„Jejich přínos je ale i v tom, co dělají mimo hřiště. Oba jsou mými vzory, takové osobnosti mě motivují,“ svěřil se Filip Chytil.

Jako správný útočník obdivuje slavné střelce. Jaký má ale vztah k fotbalu momentálně nejlepší český brankář v NHL? „Přeju vítězství Francii,“ popisuje Vítek Vaněček. Šampionát sleduje na dálku z New Jersey.

„Jsem velkým fotbalovým fanouškem, na fotbal se dívám často. Dokonce i na PlayStationu hraju FIFU,“ usmívá se Vaněček.

Drží palce obhájcům světového titulu, David Krejčí ovšem bude v sobotu po americkém obědě fandit proti němu.

Jeho oblíbený tým je totiž historicky největším rivalem Francie, kterou brzy vyzve ve čtvrtfinále MS.

„Sleduju to hodně, fandím Anglii nebo Brazílii,“ vzkazuje Krejčí. „Zkrátka těm, co hrají dobrý fotbal. Nejvíc jsem se těšil, až se potká Anglie s Amerikou. Zrovna během té doby jsme ale hráli zápas proti Carolině.“

Zatímco střetnutí dvou anglicky mluvících zemí skončilo remízou 0:0, Krejčí dvěma góly pokořil tým Martina Nečase a zajistil Bostonu výhru 3:2 v prodloužení.

Gólem i nahrávkou mu k tomu tehdy pomohl taky David Pastrňák. Po onom zápase pak mezi novináře dorazil v belgickém dresu Kevina De Bruyneho, takže na fotbal jsme se ho skoro ani nemuseli ptát…

„Zatím jsem sledoval každý zápas mistrovství, kromě těch, co se hrají v pět ráno amerického času. Vzhledem k tomu, že tam nejsou Češi, tak fandím Chorvatům a Belgii, protože DeBruyneho mám rád,“ připomíná Pastrňák záložníka Manchesteru City.

Belgie už ale skončila v základní skupině a do vyřazovací části nepostoupila. Pastrňák tak bude přát úspěch Chorvatsku.

„Fotbal celkově miluju," přiznává nejlepší český hráč současnosti.

Zároveň ho mrzí, že hokej je o podobné soutěžení ochuzený. „Reprezentovat svůj národ je pro nás Evropany obrovská čest, ale NHL nám to každý rok zakazuje. Můžeme jen na mistrovství světa. Už jsem z toho vážně smutný. Fotbalové mistrovství teď sleduje celý svět, je to ten největší svátek sportu. A olympiáda nebo Světový pohár by znamenaly to samé pro hokej… Myslím si přitom, že mezi hráči chceme všichni reprezentovat svou zemi, tím víc, když hrajeme tady přes oceán v Americe…“

Tolik tedy z Bostonu. Slovenský parťák Vítka Vaněčka v New Jersey si ale mistrovství užívá také. „Kromě hokeje sleduju v Americe i jiné sporty. Tenis, golf, fotbal, americký fotbal, basketbal… Vždycky jsem byl velký sportovní fanoušek, takže to rád sleduji a zajímám se o výsledky,“ říká Tomáš Tatar obecně.

Nejlepší Slovák v NHL má svého idola v Jižní Americe. „Já fandím Argentině kvůli Messimu. Je to velká legenda a doufám, že se mu letos podaří vyhrát.“

A co Lukáš Sedlák ve Philadelphii? „Snažíme se mít přehled. Kluci tady hodně sází, takže sledujeme fotbal vždycky ráno v šatně. Osobně nejsem úplně fotbalový fanoušek, takže na zápas se sice podívám rád, tím spíš na mistrovství světa. Ale že bych to nějak víc do podrobna sledoval, to zase ne."

„Oblíbeného hráče asi nemám. A kdybych musel říct jednoho? Tak Ronaldo. Ten se mi líbí víc než Messi. Ale jinak nemám oblíbený tým. Když se dívám na fotbal, tak fakt chci, aby mě to bavilo. A nehrál se takový ten nudný fotbal…“

