Česká bomba! Krejčí míří do Bostonu

To, o čem se po světovém šampionátu opatrně šuškalo, se stává skutečností. David Krejčí se z české ligy vrací do NHL, do barev milovaného Bostonu. Bruins tak během chvíle udělali radost všem fanoušků, v klubu totiž pokračuje i Patrice Bergeron.

David Krejčí a Boston Bruins. Pouto, které nešlo rozpojit. Stalo se to až loni, kdy se českému centrovi zastesklo po domově a zamířil i s rodinou do Olomouce.

Domácí ligu převyšoval, jeho hokejové IQ dávalo celé soutěži grády. V sezoně neodmítl pozvánku na olympiádu ani mistrovství světa, ze kterého si odvezl bronz.

Už během šampionátu, na kterém opět předvedl svoje výjimečné myšlení i parádní ruce, se šuškalo o tom, že je škoda, aby to v NHL zabalil. Ani on sám nebyl stoprocentně rozhodnutý, variant mu v hlavě hrálo více.

Nakonec vyhrála ta zámořská. Klub nejprve na své sociální sítě umístil všeříkající obrázek, za pár desítek minut byl přestup potvrzen i na webových stránkách.

Krejčí podepsal stejně jako Bergeron roční kontrakt. Základní plat činí jeden milion dolarů, na další dva miliony si může přijít po splnění výkonnostních bonusů.

Share on Google+