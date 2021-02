Cesty do NHL: Michal Pivoňka – nejlepší Čech do příchodu Jaromíra Jágra

Na mistrovství světa dvacetiletých 1986 skončili Čechoslováci za očekáváním, pár hráčů však zaujalo. Jediným nekanadským a neruským jménem v All Stars byl za deset bodů v sedmi zápasech kladenský rodák Michal Pivoňka. Hokejovému světu se předvedl jako tvořivý mladý útočník.

Nechybělo přitom moc a mohl vyniknout v úplně jiném sportu. Coby atlet běhal, skákal a v oštěpařském sektoru se v dorosteneckém věku dokonce potkával se stejně starým Janem Železným. Nakonec vyhrál hokej, s nímž dostal vedle jiného možnost nahlédnout za železnou oponu.

Reprezentovat socialistickou vlast ho nelákalo. Už jako kluk obdivoval Václava Nedomanského, na jehož příkladu pochopil, že to jde. Že nemusí strávit život tam, kde nemůže volně dýchat. Rozdíl ve vyspělosti východního a západního světa si nejvíc uvědomil, když se ocitnul v Severní Koreji.

„Přestáli jsme tam a nikde světlo, všude tma. Všichni lidi stejně oblečení, jedli psí maso. Naprostý kulturní šok. O dva měsíce později jste v Západním Německu a říkáte si: ‚Něco je špatně.‘,“ vysvětloval po letech novinářům.

Turnaje v západní Evropě otevřely stran vyspělosti socialistického světa mnoha hokejistům oči. Země jako Švédsko, Švýcarsko a Německo Pivoňkovi učarovaly. „Proč je to tak odlišné od života doma?“ divil se. „V ulicích mnohem víc světla. Úplně jiná kultura. I za ty malé peníze, co jsme si směli vzít, jste nakoupili věci, které doma nebyly.“

Jsi připravený?

Draftovaný do NHL byl od roku 1984, kdy si ho Washington vybral ve třetím kole. Generální manažer Capitals David Poile dělal, co mohl, aby vycházející českou hvězdu získal. Pomáhal mu Jiří Crha, bývalý pardubický gólman, jenž emigroval na konci sedmdesátých let a po dvou sezónách v Torontu chytal dlouho v Německu.

Těsně po draftu dostal od Pivoňky zamítavou odpověď. Mladík právě narukoval na vojnu a to bylo i pro ty nejkurážnější povahy příliš velké riziko. „Udělat to z armády by bylo mnohem horší,“ vzpomínal po letech. „Navíc si nemyslím, že bych byl v osmnácti připravený.“

Po dvou letech na juniorském šampionátu v Hamiltonu se Crha ozval znovu. Pivoňkovi bylo bez pár týdnů dvacet. Tehdy to ještě nešlo. O půl roku později, skoro přesně dva roky po draftu, už byla situace jiná. V telefonu se ozval opět Crha a suše prohlásil: „Jestli jsi připravený, tak my jsme připravení. Jack i David jsou tady, máme pro tebe všechny papíry.“

Pivoňka byl zrovna s přítelkyní na dovolené v Jugoslávii. Nedaleko odtud vzal jen asi před týdnem „kramle“ Franta Musil. Nasedli do autobusu. Po trochu dobrodružné cestě na ně v Itálii čekali Crha, Poile a kontrakt na milión dolarů.

Opět ten sužující strach, hlavně o rodinu. „Když se ohlédnete zpět, bylo to od nás vlastně sobecké. Člověk se bál, jestli naše nezavřou. Nebo nevyhodí sestru ze školy?“

Co mají vlastně v plánu, zavolali domů až z Itálie. „Co děláte v Itálii?“ divila se Michalova matka. „Vybrali jsme si nějaký z těch jednodenních zájezdů?“

„Ne,“ zněla mrazivá odpověď.

„Hlavně rodiče mé přítelkyně z toho nebyli vůbec nadšení. Nic netušili. Obvinili pak naše, že jsem jim ukradl dceru. Jejich první dojem nejspíš byl, že jí už nikdy neuvidí,“ vysvětloval později emigrant.

Třináct let ve Washingtonu

David Poile si každopádně mohl odechnout, svou misi zakončil úspěšně. Pozdější stavitel Nashvillu Predators měl pro Čechy slabost. Už v roce 1982 angažoval u Capitals Milana Nového. Pivoňka po příletu bydlel i s přítelkyní Renatou u něj v domě.

Mladíkově adaptaci příliš nepomohlo, že se zkušení borci Bob Carpenter a Gaetan Duchesne, pověření dohledem nad českým zelenáčem, dlouhodobě zranili. V průběhu sezóny se ale i bez nich nakonec všechno vyřešilo.

Po trochu rozpačitých prvních třech letech (1986-89) se stal Pivoňka pevnou součástí útočných řad Capitals. Na konci osmdesátých let už byl jednou z nejvýraznějších českých osobností v NHL. V sezóně 1989-90 zaostal s 64 body mezi českými a slovenskými hráči jen za Peterem Šťastným. V dalších dvou letech (1990-92), kdy už se za moře hrnula vlna svobodných Východoevropanů, byl se 70 body dokonce nejlepší. Pak už po něm převzal pozici nejproduktivnějšího Čecha Jaromír Jágr.

V sezóně 1992-93 byl Pivoňka nejlépe vydělávajícím hráčem mezi Čechy a Slováky v NHL. S bonusy si přišel na 1,158 miliónů dolarů, čímž se stal prvním Čechem s miliónovým výdělkem v dolarech za sezónu. Pro přiblížení vzdálených časů: druhý byl Petr Svoboda (800 tisíc), třetí Peter Šťastný (800 tisíc), čtvrtý Jaromír Jágr (772 tisíc), pátý Peter Bondra (625 tisíc).

Právě s Bondrou vytvořil Michal Pivoňka v devadesátých letech ve Washingtonu jednu z nejúdernějších dvojic ligy. Za žádný jiný tým v NHL nehrál. V 825 zápasech zvládl nasbírat 599 bodů (181+418). Jeho 65 asistencí ze sezóny 1995-96 je v konkurenci Nicklase Bäckströma a Adama Oatese pořád pátým nejlepším nahrávačským výkonem v dějinách klubu.

