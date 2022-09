Chvála se na Quinna Hughese valí ze všech stran!

Přípravné kempy jsou v plném proudu a Quinn Hughes hodnotil celou situaci ohledně Vancouveru. Zároveň se pochlubil, s kým přes léto trénoval a na akci s médii se dočkal chvály od Romana Josiho a Zacha Werenského. Co mu prorokuje mladší bratr Jack?

Vancouver udělal během letní přestávky několik dobrých podpisů, což si pochvaloval i dvaadvacetiletý obránce. „Neměl jsem žádná očekávání. Management udělal, co považoval za důležité. Nakonec jsem moc natěšený, tým vypadá dobře,“ prohlásil v rozhovoru pro Sportsnet.

V týmu se nově objeví Andrej Kuzmenko, který se po dlouhých letech vydává mimo KHL. Z mnoha nabídek v NHL kývl na tu od Canucks. „Vůbec jsem Andreje neznal, ale nedávno jsem s ním bruslil a on na ledě vypadal hodně dobře,“ chválil nejstarší z Hughesů.

Dalším příchozím je i Curtis Lazar, který předtím oblékal dresy Bostonu, Buffala, Calgary a Ottawy. Sedmadvacetiletý útočník by mohl vypomoci především ve čtvrté formaci. „Lazar bude parádním hráčem. U nás to byl vždycky Bo Horvat, kdo chodil na vhazování do obranného pásma, teď mu vypomůže právě Curtis,“ zapřemýšlel Quinn.

Sedmileté prodloužení kontraktu podepsal i J.T. Miller, což překvapilo mnoho kluků v kabině. „Abych byl upřímný, tak jsem to nečekal, protože jsem nic neslyšel. Byl jsem překvapen, ale jsem moc šťastný.“

Přes léto se Quinn Hughes zdokonaloval v Plymouthu po boku svých bratrů a dalších talentovaných amerických hokejistů jako jsou Kyle Connor, Zach Werenski, Trevor Zegras a další. „Je to vždy náročné. Kluci jsou hodně soutěživí,“ komentoval dvaadvacetiletý obránce svou tréninkovou skupinu.

„Měl jsem štěstí, že jsem v létě mohl trénovat s Quinnem,“ začal Zach Werenski. „V tom, co dělá, je opravdu dobrý. Jeho bruslení, jeho únikové manévry, jeho bruslení. Vždy tvoří příležitosti pro jiné hráče. Já jsem spíše střelec. Ve skutečnosti netvořím tolik jako on, takže mít možnost ho letos v létě sledovat a učit se od něj bylo úžasné.“

Chvály se rodák z Orlanda dočkal i od dalšího výborného beka. „Myslím si, že je to jeden z nejlepších obránců ligy a moc dobře se na jeho hru kouká,“ prohlásil Roman Josi.

A co mu prorokuje jeho mladší bratr Jack? „Určitě vstřelí více gólů. Vím, že se na svou střelu hodně soustředil, má ji dobrou, jen ji musí víc používat. Však on byl lídrem obránců v asistencích snad každou sezonu, ale myslím, že teď už pochopil, že umí dávat góly a překonávat gólmany.“ Zároveň kouká i na klubové rekordy: „Myslím, že klubový rekord v bodech je 68 a myslím, že bude letos překonán. A pak další rok taky, protože jeho hra se bude ještě zlepšovat.“

Svoje zlepšení bude moci Quinn Hughes předvést už v přípravných zápasech, které startují příští týden. První zápas nové sezony čeká Vancouver 13. října na ledě Edmontonu.

