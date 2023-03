Chystá se návrat francouzského mušketýra do Columbusu?

Blue Jackets už začínají pomalu našlapovat kolem svého francouzského klenotu, který před sezonou poslali hrát do Evropy, aby mu pomohli vyřešit osobní problémy. Situaci se dokonce vydal do Švýcarska sondovat sám generální manažer a vypadá to, že návrat francouzského reprezentanta je na dobré cestě.

Ztráta Alexandra Texiera byla pro Modrokabátníky první velkou ránou. Dá se říci, že tato událost odšpuntovala černou sezonu Columbusu, který si letošní ročník do slova a do písmene protrpěl. Kromě bídných výkonů a mnoha dlouhodobých zranění přišly ještě další komplikace a nyní začíná svítit alespoň malé světélko naděje.

Francouzský útočník opustil Ohio kvůli osobním problémům. Musel se totiž vyrovnat se ztrátou dvou velmi blízkých členů rodiny, což je pro každého člověka obrovská rána. Asistenční program NHL doporučil Blue Jackets uvolnit Texiera do Evropy, aby mohl být blíže domovu.

Tak se také stalo. Zručný kanonýr se přesunul do Švýcarska, kde nyní obléká dres Curychu. Texier se se svým novým týmem probojoval do vyřazovací části a nyní soupeří ve čtvrtfinále s Davosem. Zatím se mu nedaří vůbec špatně, jelikož v základní části stihl zapsat 35 bodů ze 46 duelů a v play-off má statistiku bodu na zápas.

Lišák Jarmo Kekäläinen pochopitelně přemýšlí, jak tým před další sezonou co nejvíce posílit, aby se podobná blamáž jako letos již neopakovala. Generální manažer Columbusu svůj klenot bedlivě sleduje a netají se tím, že by jej chtěl na následující rok dotáhnout zpět do NHL. Se samotným hráčem už se ve Švýcarsku dokonce setkal.

Sám hráč se ovšem moc daleko do budoucnosti nedívá a snaží se žít pouze přítomným okamžikem.

„V hlavě mám nyní jen Švýcarsko. Pak uvidíme, co se stane během léta. Teď se soustředím jen na hokej. Všechno ostatní, co se děje mimo led nebo média, teď vůbec neřeším.“

Uvidíme tedy, jestli se finskému stratégovi podaří přesvědčit francouzského hokejistu k návratu do NHL. Columbusu by jeho šikovné ruce jistě prospěly. Jeho návrat prý vypadá velmi optimisticky, ale uvidíme, jak vše nakonec dopadne a jestli se Texier opět vydá za oceán.

